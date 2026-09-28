Milei volvió a cargar contra las PASO: “Son inmorales” y apuntó contra Néstor Kirchner



El presidente Javier Milei reiteró su rechazo a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuestionó el costo del sistema electoral y lanzó duras críticas contra el expresidente Néstor Kirchner.

Durante una entrevista concedida este domingo a LN+, el mandatario aseguró que está en contra de las PASO “por varias cosas” y afirmó que su realización representa un costo de “unos 250 millones de dólares”.

Milei sostuvo que el mecanismo fue diseñado para resolver disputas internas del peronismo y lo calificó como “inmoral”.

Según explicó, las primarias funcionaban como “una suerte de encuesta” que permitía conocer anticipadamente dónde una fuerza política tenía dificultades para luego concentrar allí sus esfuerzos electorales.

En ese marco, el Presidente apuntó directamente contra Néstor Kirchner, a quien atribuyó políticamente el origen de las PASO y calificó como “un ladrón” y “un inmoral gobernando”.

Milei también vinculó su crítica con las elecciones legislativas de 2009 y las denominadas candidaturas testimoniales, al recordar que Kirchner encabezó aquel año la lista del oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Las PASO fueron creadas por la Ley 26.571, sancionada por el Congreso en diciembre de 2009 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El mecanismo comenzó a utilizarse a nivel nacional en las elecciones de 2011.

Para los comicios nacionales de 2025, las PASO fueron suspendidas de manera excepcional, pero el régimen no fue eliminado de forma definitiva y su futuro continúa formando parte de la discusión política.