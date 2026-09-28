Milei negó una interna con Bullrich: “Nuestra relación es excelente”



El presidente Javier Milei aseguró que mantiene una relación “excelente” con Patricia Bullrich y rechazó las versiones sobre una fuerte interna dentro de La Libertad Avanza.

El mandatario reconoció que existen “distintas miradas” dentro del espacio oficialista, pero sostuvo que las diferencias forman parte del funcionamiento de la mesa política y no implican un enfrentamiento con la senadora nacional.

“Patricia juega a la mancha con los aviones, así que no la subestimen”, afirmó Milei al referirse al peso político de Bullrich.

Según explicó, Bullrich participa de las reuniones políticas junto a Karina Milei, Santiago Caputo, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Consultado sobre la posibilidad de que Bullrich pueda integrar una futura fórmula presidencial como candidata a vicepresidenta, Milei evitó anticipar definiciones.

“Necesita tiempo”, respondió, y aseguró que esas decisiones deberán surgir de las negociaciones dentro del oficialismo.

El Presidente también relativizó las versiones sobre fuertes discusiones internas. “¿Le parecería bien que todos opinen lo mismo?”, planteó, al defender la existencia de diferencias dentro de la conducción libertaria.

Finalmente, Milei apuntó contra los analistas políticos a quienes responsabilizó por instalar versiones de enfrentamientos dentro del Gobierno y afirmó que “necesitan el conventillo” para alimentar esas interpretaciones.