La masonería abre sus puertas en Salta: hay nueve logias y unos 250 miembros

La masonería volverá a tener una jornada abierta al público este fin de semana en Salta, con una ceremonia destinada a explicar cómo funcionan las logias y cuáles son sus principales actividades.

Diego Comba, integrante de la masonería salteña, explicó que actualmente funcionan nueve logias en la provincia, entre organizaciones masculinas y femeninas, con alrededor de 250 miembros.

Según detalló, existen logias en Salta Capital, General Güemes y Cachi, además de una logia femenina perteneciente a la Gran Logia Femenina de la Argentina.

Comba definió a la masonería como una organización “filosófica, filantrópica, laica y progresista” y aseguró que, lejos de la imagen de una institución vinculada exclusivamente al poder o al secreto, sus integrantes provienen de distintas profesiones y actividades.

También explicó que actualmente cualquier persona interesada puede solicitar su ingreso, sin necesidad de contar previamente con la recomendación de otro integrante.

La actividad abierta se realizará este sábado 19, a las 11, en el Centro de Convenciones. Participarán autoridades de la Gran Logia Argentina y de la Gran Logia de Bolivia.

Durante la denominada “tenida pública” se realizará una ceremonia adaptada para personas no iniciadas y se explicará con mayor profundidad el funcionamiento de las logias.

“Cualquier persona que quiera está invitada”, señaló Comba.