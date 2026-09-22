Exhortación

El reclamo argentino por la soberanía de las islas Malvinas avanza hacia un escenario mundial, en el que recurrentemente suele plantearse. Esta edición 81 de la Asamblea General de Naciones Unidas no será diferente, aunque no es un tema central de debate.
Opinión22/09/2026

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Es cierto que se trata del cumplimiento de una tradición de la diplomacia argentina, pero esta oportunidad tiene otro contexto; al menos, la fuerte reacción del presidente Javier Milei contra las actividades que el Reino Unido intensificó en la zona en disputa, lleva a que la demanda tenga mayor énfasis y sea coherente con un proyecto de reforma de la ley de defensa nacional que en la Argentina está concentrando las críticas de constitucionalistas.

Ese hecho llama más la atención sobre deliberaciones que anualmente se llevan adelante y se organizan según cuáles cuestiones son las más relevantes para un mundo que muestra tensiones crecientes. El lema oficial de esta edición de la Asamblea General de la ONU es «Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos».

Este período de sesiones comienza hoy y se extenderá hasta el 28 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Los ejes principales del debate giran en torno de la paz y seguridad, la Inteligencia artificial, el cambio climático, la economía y el desarrollo y -el más ambicioso- la reforma de la ONU.

Es cierto que las situaciones que genera el colonialismo suelen tratarse  de manera permanente pero se manifiestan como más prioritarias la necesidad de intervenir en la búsqueda de soluciones para los conflictos armados actuales en el mundo y discutir el futuro de la tecnología y las reglas para su uso seguro.

La agenda de esta octogésima versión de la Asamblea General de Naciones Unidas tiene  a la cabeza la revisión de acciones urgentes para frenar el calentamiento global y proteger el medio ambiente y analizar las desigualdades sociales, la inflación y los problemas en el comercio internacional. Frente a ese panorama, se ratifica como uno de los temas más urgentes, la demanda de modernización de un organismo que, precisamente, ha sido creado para encarar las crisis globales y de manera eficaz aportar a su resolución.

Desde que en el último quinquenio se han venido verificando focos de conflicto  de creciente beligerancia, se ha fortalecido un consenso general en torno a que la estructura actual de la ONU, diseñada en 1945, ya no responde con eficacia a la realidad geopolítica actual. Todos sus sistemas se están poniendo a prueba y se buscan mecanismos para responder a "los actuales desafíos de paz y seguridad". La tarea de encontrarlos constituyen objetivos sustanciales en el marco de estos encuentros, que trascienden las intervenciones presidenciales.

Es así, por ejemplo, que los veintisiete miembros de la  Unión Europea abogarán por un sistema multilateral "eficaz, inclusivo y basado en normas", firmemente arraigado en la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional. El bloque tiene la convicción que “ningún país, por poderoso que sea, puede afrontar los desafíos actuales en solitario" y por ello reconoce que la cooperación internacional no es un acto de idealismo, sino una necesidad y una cuestión de supervivencia. 

En ese marco se producirá este miércoles la intervención del presidente Javier Milei. El año pasado había planteado como  “legítimo e irrenunciable” el reclamo de la Argentina sobre la soberanía de las Malvinas, por lo que se espera que en esta oportunidad —y en medio del aumento de las tensiones diplomáticas con Reino Unido— el discurso retome la misma línea.

Para la gestión libertaria hay más razones que la superación de una situación colonial pero no se debe esperar otra medida que la exhortación a reanudar las negociaciones bilaterales. Y no es poco.

Salta, 22 de septiembre de 2026

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