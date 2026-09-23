“Abrir la puerta no alcanza”: una jueza salteña sostuvo que la Justicia debe hacerse entender

Victoria Mosmann planteó que llegar a tribunales no garantiza acceso real si los procesos son lentos, incomprensibles o inaccesibles.
Judiciales23/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La jueza de primera instancia Victoria Mosmann sostuvo que el acceso a la Justicia no se agota en permitir que una persona llegue a un tribunal, sino que implica que pueda comprender y transitar efectivamente el proceso.

En diálogo con Pasaron Cosas, explicó que eliminar tasas o garantizar asistencia jurídica gratuita son apenas una parte del problema. Una persona puede ingresar al sistema judicial y encontrarse igualmente con obstáculos de lenguaje, tiempos, infraestructura o comprensión. 

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Mosmann remarcó que los jueces también deben asumir un rol comunicacional y trabajar con lenguaje sencillo, de manera que quien participa de una causa pueda entender qué se le está diciendo y por qué se toma una determinada decisión.

También puso el foco en la duración de los procesos y recordó que existe un deber de resolver dentro de un plazo razonable, aunque reconoció que algunos expedientes requieren pruebas complejas y tiempos mayores.

Incluso cuando una resolución sea negativa, sostuvo, la persona tiene derecho a entender por qué la Justicia le dijo que no.

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