Cargnello habló de su retiro: “Quiero trabajar con fuerza hasta el último día”

El arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, habló sobre la etapa final de su conducción de la Arquidiócesis y aseguró que no vivió la reciente celebración del Señor y la Virgen del Milagro como una despedida. Anticipó que presentará su renuncia antes de cumplir 75 años, en marzo de 2027, pero remarcó que la decisión definitiva quedará en manos del Papa León XIV.

En una extensa entrevista, Cargnello repasó cómo imagina sus últimos meses al frente de la Iglesia salteña, qué hará una vez que deje el cargo y cómo será el proceso que determinará a su sucesor.

“No lo he visto como el último Milagro”

Consultado sobre si atravesó el Milagro 2026 con la sensación de que podía ser el último como arzobispo de Salta, Cargnello fue categórico.

“No, no, no. Yo no lo he visto como el último ni como el primero, sino como el del año 2026”, respondió. Y explicó: “Mi manera de vivir la vida es así: vivir intensamente el presente. El futuro está en manos de Dios”.

El arzobispo incluso rechazó que los agradecimientos que realizó durante las celebraciones hayan formado parte de una despedida anticipada: “Para mí no es mi despedida ni nada por el estilo. Yo no quiero despedida larga”.

La renuncia y una decisión que quedará en manos del Papa

Cargnello cumplirá 75 años en marzo de 2027, edad en la que los obispos deben presentar su renuncia. Sin embargo, adelantó que pretende hacerlo antes para permitir que la Santa Sede ponga en marcha el procedimiento correspondiente para definir la continuidad de la Arquidiócesis.

“Espero hacerlo un poco antes, como para permitir que el Papa comience el proceso que la Santa Sede tiene establecido para las elecciones de los obispos o de los arzobispos”, explicó.

A partir de allí, sostuvo, su futuro dependerá exclusivamente del pontífice: “Yo ahí quedo en manos del Papa”.

Cargnello tampoco descartó que León XIV pueda pedirle permanecer durante algún tiempo más al frente de la Iglesia salteña. Ante esa posibilidad respondió con una definición breve: “Y hay que obedecer”.

Mientras espera ese momento, aseguró que pretende mantener la misma intensidad de trabajo: “Lo que le pido a Dios es que me dé esta gracia de trabajar hasta el último día con toda la fuerza en la solución de las cuestiones de acá”.

Su retiro: volver a ser “cura” en Catamarca

Cargnello también reveló cómo imagina su vida después de dejar el Arzobispado. Su intención no pasa por ocupar otro cargo de conducción, sino por recuperar tareas pastorales más sencillas.

“Si tengo fuerza y salud, dar una mano allá, con aquello que me gusta en primer lugar, que es ser cura”, afirmó. Mencionó celebrar la Eucaristía, confesar, visitar enfermos y acompañar a la comunidad.

Su deseo es instalarse en Santa Cruz, un pequeño pueblo ubicado a unos 20 kilómetros de Catamarca, perteneciente a una parroquia en la que trabajó durante su juventud sacerdotal.

Allí quedaron proyectos y vínculos de aquella etapa que le gustaría retomar, aunque aclaró que no pretende involucrarse nuevamente en cuestiones administrativas: quiere ayudar “desde lo discreto”.

¿Quién sucederá a Cargnello?

Sobre la sucesión, el arzobispo dejó en claro que no será una decisión personal ni local. Una vez presentada la renuncia comenzará el procedimiento previsto por la Santa Sede para la elección de un nuevo arzobispo.

Hasta entonces, Cargnello continuará al frente de la Arquidiócesis y, aun después de cumplir los 75 años, su permanencia dependerá de cuándo el Papa acepte su renuncia y determine la sucesión.

Por eso, frente a las especulaciones sobre su último Milagro y su despedida de Salta, insistió en que todavía no piensa en un cierre: “El futuro está en manos de Dios”.