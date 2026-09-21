El Niño se consolida: el SMN prevé una fase fuerte o muy fuerte durante la primavera

El fenómeno de El Niño ya está activo y tiene una probabilidad del 100% de mantenerse durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de 2026, con una intensidad fuerte o muy fuerte, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo detectó un marcado calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, acompañado por un debilitamiento de los vientos alisios y otros indicadores compatibles con una fase cálida del fenómeno ENOS.

La actualización oficial confirma así un escenario climático que desde hace meses genera preocupación por sus posibles efectos durante la primavera y el próximo verano.

El SMN confirma que El Niño seguirá activo

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional establece que las condiciones actuales corresponden a una fase cálida de El Niño.

Los modelos dinámicos y estadísticos proyectan una probabilidad del 100% de continuidad durante septiembre, octubre y noviembre, con intensidad fuerte o muy fuerte.

La confirmación no significa que todas las regiones recibirán lluvias superiores a lo normal ni que cada tormenta pueda atribuirse directamente a El Niño.

En Salta, además, la geografía genera importantes diferencias entre zonas de montaña, valles, Puna y sectores bajos.

El escenario obliga, sin embargo, a mantener la prevención ante la llegada del período de mayores precipitaciones, especialmente en cursos de agua, rutas, quebradas, desagües y sectores con riesgo de deslizamientos.