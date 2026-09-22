Malvinas: extendieron por cinco años las licencias petroleras y crece la disputa con Argentina

La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, con posibilidad de extenderlas otros dos años si las compañías cumplen con los programas de trabajo previstos, informó Noticias Argentinas.

La medida alcanza a empresas que ya operan en la zona y vuelve a poner en el centro de la disputa al proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas y encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las compañías prevén comenzar la extracción en marzo de 2028, con una producción proyectada de 50.000 barriles diarios.

Argentina considera ilegales las licencias otorgadas por la administración británica y sostiene que cualquier explotación de hidrocarburos en el área requiere autorización nacional. La Cancillería reforzó esa posición la semana pasada y anunció nuevas acciones contra compañías vinculadas a esas actividades.

El Reino Unido rechaza esa postura y sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a administrar y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.