ONU: Guterres pidió frenar las guerras y advirtió por una IA sin controles
El Mundo22/09/2026Ivana Chañi
El secretario general reclamó límites al poder tecnológico, el fin de las guerras y reformas en el Consejo de Seguridad.
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