ONU: Guterres pidió frenar las guerras y advirtió por una IA sin controles

El secretario general reclamó límites al poder tecnológico, el fin de las guerras y reformas en el Consejo de Seguridad.
 
El Mundo22/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

EQIREP7AHBAPLETTPUFB3S3YRM

El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió este martes la 81ª Asamblea General con una fuerte advertencia sobre el avance de la inteligencia artificial y un llamado a frenar los conflictos armados, especialmente en Medio Oriente.

Según informó Infobae, Guterres alertó que gobiernos y personas están cediendo cada vez más poder a las grandes empresas tecnológicas y a las máquinas. También advirtió sobre la existencia de armas autónomas y reclamó reglas multilaterales para el desarrollo de la IA.

PDSIRKS5WBFKBFE6KQLOS4YY7AMalvinas: extendieron por cinco años las licencias petroleras y crece la disputa con Argentina

En materia internacional, pidió terminar con las guerras en Medio Oriente y lanzó una frase contundente: “Ya basta”. Instó a aprovechar la reunión de líderes en Nueva York para avanzar en la desescalada, la diplomacia y el diálogo.

Guterres también planteó la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y cuestionó que África continúe sin una representación permanente acorde a su peso internacional.

La Asamblea General se desarrollará hasta el 28 de septiembre y reunirá a decenas de jefes de Estado y de Gobierno en Nueva York. 

Te puede interesar
lula-da-silva-defendio-la-soberania-de-brasil-en-la-onu-foto-reutersmike-segar-PC2UOJOKLJCDTPS7YVHPO

El rotundo mensaje de Lula a Trump ante la ONU

Iván Luis
El Mundo22/09/2026
Durante su paso por la Asamblea General, el mandatario brasileño rechazó las presiones geopolíticas de las superpotencias, advirtió sobre las amenazas a la democracia y reclamó un control urgente sobre las grandes empresas tecnológicas.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail