ONU: Guterres pidió frenar las guerras y advirtió por una IA sin controles

El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió este martes la 81ª Asamblea General con una fuerte advertencia sobre el avance de la inteligencia artificial y un llamado a frenar los conflictos armados, especialmente en Medio Oriente.

Según informó Infobae, Guterres alertó que gobiernos y personas están cediendo cada vez más poder a las grandes empresas tecnológicas y a las máquinas. También advirtió sobre la existencia de armas autónomas y reclamó reglas multilaterales para el desarrollo de la IA.

En materia internacional, pidió terminar con las guerras en Medio Oriente y lanzó una frase contundente: “Ya basta”. Instó a aprovechar la reunión de líderes en Nueva York para avanzar en la desescalada, la diplomacia y el diálogo.

Guterres también planteó la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y cuestionó que África continúe sin una representación permanente acorde a su peso internacional.

La Asamblea General se desarrollará hasta el 28 de septiembre y reunirá a decenas de jefes de Estado y de Gobierno en Nueva York.