El Vaticano confirmó la agenda completa de León XIV en Argentina: así será su visita de cuatro días

El Vaticano confirmó este lunes el programa oficial del viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina, que se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 y tendrá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La visita formará parte de una gira sudamericana que comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y continuará luego por Perú. El regreso del pontífice a Roma está previsto para el 17 de noviembre.

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Su primera actividad será una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde participará de la ceremonia oficial de bienvenida y mantendrá una reunión con el Presidente de la Nación. Más tarde encabezará un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Misa, trabajo y encuentro con las religiones

El lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y celebrará una misa a las 11:30 en el Monumento de los Españoles.

Por la tarde mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y posteriormente se reunirá con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas.

La jornada finalizará con vísperas junto al Episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Un día en Córdoba

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y, por la tarde, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Regresará esa misma tarde a Buenos Aires y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Cárcel y Luján antes de partir

La última jornada argentina será el miércoles 11 de noviembre.

A las 8, el pontífice realizará una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

Dos horas después celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

A las 13:30 tendrá lugar la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima para continuar su viaje apostólico por Perú.