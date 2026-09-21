El Vaticano confirmó la agenda completa de León XIV en Argentina: así será su visita de cuatro días
Argentina21/09/2026Ivana Chañi
León XIV llegará el 8 de noviembre desde Uruguay y permanecerá hasta el 11. Habrá misas, encuentros institucionales, una visita presidencial y actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
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