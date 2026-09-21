Rusia Unida se impuso con casi el 58% y Putin conserva una amplia mayoría en la Duma



Rusia Unida, la fuerza política respaldada por el presidente Vladímir Putin, se impuso en las elecciones legislativas rusas y quedó en condiciones de conservar una amplia mayoría en la Duma Estatal.

Con el 95,18% de los votos escrutados, la Comisión Electoral Central informó que el oficialismo obtenía el 57,83% en la votación por listas partidarias.

El Partido Comunista se ubicaba segundo con el 13,81%, seguido por el Partido Liberal Democrático, con 8,98%, y Nueva Gente, con 7,96%.

Una amplia mayoría parlamentaria

Rusia utiliza un sistema electoral mixto para conformar los 450 escaños de la Duma. La mitad de los diputados se elige mediante listas partidarias y los otros 225 a través de circunscripciones individuales.

Además de liderar ampliamente la votación nacional, Rusia Unida se imponía en 208 de esas 225 circunscripciones.

Los resultados preliminares proyectaban alrededor de 355 bancas para el partido gobernante, por encima de las 301 necesarias para contar con una mayoría constitucional de dos tercios.

Las primeras legislativas desde el inicio de la guerra

Los comicios se desarrollaron entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre y fueron los primeros para renovar la Duma desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

El Kremlin presentó la elección como una instancia para medir el respaldo a su rumbo político en un escenario atravesado por la guerra y por dificultades económicas derivadas, entre otros factores, del conflicto y las sanciones internacionales.

La participación superó el 50%, según las cifras de la autoridad electoral.

Denuncias de la oposición

La elección también estuvo acompañada por cuestionamientos de fuerzas opositoras y organizaciones críticas del Kremlin.

El partido Yábloko denunció obstáculos para candidatos y observadores y cuestionó la utilización del voto electrónico. La formación no pudo competir mediante lista nacional, aunque algunos de sus dirigentes participaron en circunscripciones individuales.

Sectores de la oposición en el exilio también cuestionaron las condiciones de competencia, mientras que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa no desplegó una misión tradicional de observación electoral.

El Kremlin y Rusia Unida, en cambio, presentaron los resultados como una ratificación de la confianza en el oficialismo.

Con el escrutinio prácticamente concluido, Rusia Unida mejora además el 49,8% que había obtenido en las elecciones parlamentarias de 2021 y conserva su posición dominante en la Cámara Baja rusa.