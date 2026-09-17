Super Niño: alertan por riesgos de deslizamientos e inundaciones en Salta

El COPAIPA trabaja en la elaboración de una propuesta para el municipio de Salta vinculada con las construcciones ubicadas en las laderas de los cerros y los diferentes riesgos que presentan esos sectores. La iniciativa podría estar terminada esta semana o la próxima, según anticipó su presidente, Ing. Felipe Biella, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

“Estamos trabajando en el Consejo con todos los especialistas de las diferentes áreas de riesgo sísmico, en geotecnia, medio ambiente, mecánica de suelo y fundaciones”, detalló.

Biella señaló que la problemática de las construcciones en las laderas no se limita a la posibilidad de un movimiento sísmico. “El sismo no es solamente el problema de las laderas del cerro. El agua tiene también que ver con los deslizamientos”, sostuvo. En ese sentido, explicó que cuando el suelo se satura puede modificar su comportamiento respecto de las condiciones que presenta cuando permanece seco.

El titular del COPAIPA aclaró que existen construcciones realizadas bajo las normativas correspondientes y diseñadas por profesionales que conocen las características y riesgos de las zonas de ladera. Sin embargo, manifestó preocupación por las edificaciones más vulnerables.

“Las que mayor riesgo corren son las viviendas precarias”, afirmó, y mencionó particularmente construcciones en sectores como Floresta, Floresta Alta y Atocha-San Juan. “Ahí no solamente hay riesgo sísmico, hay riesgo por los deslizamientos, por cantidad de situaciones”, advirtió.

Como parte de los trabajos preventivos en el marco del Fenómeno del Super Niño, Biella también puso el foco en las lluvias y su incidencia sobre estos terrenos. “Esos fenómenos generan la saturación del suelo y deja de comportarse como lo hace habitualmente”, señaló. Según detalló, la presencia de agua puede generar fuerzas sobre el terreno que resultan peligrosas para construcciones ubicadas en sectores vulnerables.

Advierten por zonas con riesgo de inundaciones

Biella señaló que las lluvias intensas también representan un riesgo en sectores con baja pendiente o cercanos a ríos, especialmente cuando se produce un rápido aumento del caudal que no puede ser contenido y termina afectando las áreas aledañas.

En el caso de la ciudad de Salta, recordó que existen sectores donde antiguos cursos de agua, como pequeños ríos y arroyos, fueron posteriormente tapados y ocupados. “Esos son los que hoy se inundan cuando llueve”, explicó.

Según el presidente del COPAIPA, las situaciones de mayor riesgo se encuentran principalmente en el interior provincial. “Hay lugares en donde son planos completamente y esa evacuación demora mucho más”, indicó, en referencia a sectores donde el agua tarda más tiempo en escurrir por las características del terreno.

Ante la posibilidad de lluvias intensas en períodos cortos, Biella también recomendó limpiar desagües y canaletas; revisar la vegetación cercana para evitar que hojas u otros elementos obstruyan la salida del agua durante una lluvia o granizada.