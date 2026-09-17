Juicio contra el fiscal Snopek: los detalles de la denuncia por violencia de género

Con las pruebas reunidas por la fiscalía y sin aceptar más planteos de la defensa, el juez del distrito Centro, Francisco Mascarello, notificó a la oficina judicial para que realice el sorteo del Tribunal colegiado y fije la fecha para el debate oral y público.

Intervienen las fiscales penales María Luján Sodero Calvet y Clelia Poma. Snopek está imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con daños y privación ilegítima de la libertad agravada y resistencia a la autoridad, estos dos últimos delitos en concurso ideal entre sí.

La denuncia señala que la noche del 22 de mayo de 2022, Snopek llegó a su casa borracho y agredió a su mujer, que dormía junto a su bebé recién nacido. La situación escaló y terminó de madrugada con un escándalo que incluyó el secuestro de policías dentro del domicilio.

Los pormenores de lo sucedido, según la investigación de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género N°2 de Salta, se encuentran en uno de los expedientes que firmó el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, al requerir en agosto de ese año que se conforme el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación y se resuelva la permanencia de Snopek en el cargo. Hasta el momento, no hubo avances en este sentido.

La denuncia dice que esa noche el fiscal entró a la casa y desde la planta baja llamó por teléfono a la esposa, que dormía con el bebé, y la obligó a bajar para limpiar un mueble. Cuando la mujer se disponía a hacerlo, la empujó y la golpeó contra la pared. Ese día también rompió objetos, incluyendo uno de gran valor afectivo para ella, y luego llamó al 911 para denunciarla como agresora.

Los policías que llegaron al lugar dijeron que el fiscal estaba “incontrolable” y acusaba a la esposa por los desórdenes y también comenzó a insultar a los agentes con frases como “negro de mierda” y “enfermo”. En un momento amenazó a uno de ellos: “pasame tu nombre que yo voy a hacer que te echen de la fuerza, no sabés con quién te estás metiendo”, sería la frase que emitió.

Los agentes solicitaron refuerzos, llegaron tres más. Snopek seguía agresivo, la esposa rompió en llanto y le suplicó que se tranquilizara porque se encontraba presente su hijo bebé. En ese momento, le prometió no radicar la denuncia para lograr calmarlo.

Cuando se tranquilizó un poco y pretendieron que firmara un acta, el fiscal habría cerrado con llave el portón de acceso a la casa y la puerta de ingreso. De acá “no entra ni sale nadie”, es lo que habría dicho.

La esposa temblaba y lloraba, mientras que Snopek invocaba su carácter de fiscal federal para amenazar a los policías con hacerlos echar. Los agentes aseguraron que estuvieron encerrados entre 10 y 15 minutos, mientras intentaban calmarlo.

Mientras tanto, llegaron más policías, el comisario Sergio Ruiz y la madre de la víctima. Recién entonces el fiscal quiso abrir la puerta y recordó que estaba cerrada. Según la denuncia de uno de los efectivos, el fiscal le dijo: “vos negro empleado del estado, andá a traerme la llave, para eso te pagan”. Sin embargo, él no se movió porque estaba al pie de la escalera para evitar que Snopek subiera al dormitorio donde estaba el bebé.

Luego, el fiscal advirtió que las llaves estaban en su poder y permitió el ingreso al domicilio del comisario y su suegra.

Finalmente, la mujer del fiscal bajó a la planta baja para firmar el acta, la oficial se quedó con el bebé en el dormitorio, porque tenían temor de que Snopek le hiciera daño. Él llamó a su esposa “enferma” y dijo que tenía “problemas mentales”. Ella les dijo a los policías que en el baño había objetos dañados: cuadros, una maceta, en la cocina había vidrios rotos y tierra.

Como el fiscal se negó a retirarse del domicilio, abandonaron el lugar su esposa, su hijo, su suegra y los dos perros, ya que tenían temor de que maltratara también a los animales.