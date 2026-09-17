El Ejecutivo salteño pide acuerdo para tres jueces, un defensor y una fiscal

Los pedidos ingresaron a la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones de la Cámara alta, que deberá analizar los antecedentes de los postulantes antes de avanzar con el trámite correspondiente.

Para el Distrito Judicial Tartagal, se solicitó el acuerdo para Pablo Exequiel Payo como juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación.

En el Distrito Judicial Orán, el Ejecutivo propuso a Carlos Alberto Salinas para ocupar el cargo de juez del Tribunal de Juicio, Sala I, Vocalía N° 1. También pidió el acuerdo para Karina del Carmen Pentucci como reemplazante de la Fiscalía Penal N° 3.

En tanto, para el Distrito Judicial Centro, fueron propuestos Fernando Schweitzer como juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación, y Ramiro Javier Tejerina como Defensor Oficial Penal N° 16.

Los cinco expedientes fueron girados a la comisión del Senado que preside el senador Jorge Soto -y que integran Mashur Lapad, Juan Cruz Curá, Gonzalo Caro Davalos, Dani Nolasco, Sergio Saldaño y Enrique Cornejo-, donde se iniciará el análisis de las candidaturas. El proceso deberá continuar luego con el tratamiento de los acuerdos en el recinto, de acuerdo con el procedimiento constitucional previsto para la designación de magistrados y funcionarios judiciales.