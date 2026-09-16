Vendía drogas, estuvo prófugo en Salta y ahora cumple preventiva en Gualeguaychú

Un hombre de 34 años que era buscado por la Justicia de Gualeguaychú en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes terminó detenido en la provincia de Salta, después de haber sido declarado rebelde y permanecer prófugo durante meses.

La causa se inició a partir de una investigación de narcomenudeo. La pesquisa judicial alcanzó a dos personas y quedó radicada ante la Justicia de Gualeguaychú. Con el avance de las actuaciones, uno de los acusados dejó de presentarse ante la Justicia y fue declarado en rebeldía. Se dispuso su detención y comenzó una búsqueda que trajo a los investigadores a Salta.

El hombre había logrado trasladarse hasta la provincia y aquí, fue localizado y detenido la semana pasada. Los entrerrianos pidieron a la Justicia salteña la extradición interprovincial para seguir con el avance de la causa en su contra. Finalmente, volvió a Entre Ríos, donde el fiscal Gastón Popelka solicitó que se dispusiera la prisión preventiva por 45 días, teniendo en cuenta el antecedente de rebeldía y que el imputado fue localizado en otra provincia.

Así, la investigación que comenzó en Islas del Ibicuy y que había quedado condicionada por la fuga de uno de los acusados, volvió a quedar bajo jurisdicción de la Justicia entrerriana.