EEUU admite escasez de municiones luego de gastar más de u$s22.000 millones en la guerra

El Pentágono reconoció que el uso masivo de armamento durante la guerra con Irán provocó escasez en las reservas estratégicas de Estados Unidos, luego de destinar unos u$s22.300 millones únicamente a municiones entre fines de febrero y junio, según reveló un informe elaborado por el Inspector General del Departamento de Defensa.

El documento calculó que la Operación Epic Fury tuvo un costo total cercano a los u$s33.400 millones entre el 28 de febrero y el 30 de junio. De esa cifra, aproximadamente dos tercios correspondieron al armamento utilizado durante las operaciones militares contra la República Islámica.

“Los gastos en municiones durante la Operación Furia Épica provocaron escasez en las reservas estratégicas y revelaron cuellos de botella dentro de las industrias de reabastecimiento de municiones”, señaló el informe, aunque destacó las medidas adoptadas por el Departamento de Defensa para acelerar la producción.

Las conclusiones contrastan con las declaraciones realizadas durante los últimos meses por Donald Trump, quien había rechazado públicamente las versiones sobre problemas en las reservas militares estadounidenses.

Cuando en junio surgieron informaciones que indicaban que Washington estaba racionando determinados misiles, especialmente los interceptores, el Gobierno negó esas versiones y Trump sostuvo que Estados Unidos poseía “enormes cantidades de municiones”. A comienzos de septiembre, volvió a afirmar que el país contaba con “cantidades prácticamente ilimitadas de municiones”.