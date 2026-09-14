Trump denunció una “conspiración enfermiza” en contra de la IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este lunes una supuesta “conspiración enfermiza” contra la inteligencia artificial (IA), en referencia a las advertencias que circularon en las últimas semanas sobre los potenciales riesgos de esta herramienta, y apuntó contra China.

“Hay una conspiración ENFERMIZA en marcha contra la IA y los centros de datos, y el único feliz con ello es China”, aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

Las advertencias que circularon en las últimas semanas, de observadores independientes y ahora de los líderes del sector que pidieron controlar el desarrollo de la IA, coinciden en el temor de que sistemas informáticos superinteligentes puedan volverse incontrolables y acabar con la humanidad creando patógenos o desencadenando una guerra nuclear.

Esas advertencias tuvieron impacto también en el mundo financiero: este lunes, los mercados reaccionaron con nerviosismo y las acciones tecnológicas cayeron ante los llamados a pisar el freno en el desarrollo de la IA.

Para Trump, sin embargo, solo se trata de una conspiración china, y en ese sentido dijo que Estados Unidos necesita mantener su ventaja en materia de IA.

“La Administración Trump ha impedido que la ‘gente’ de la IA haga cosas malas, o potencialmente malas, como Dario (¡Anthropic!), que ahora finge ser un ‘angelito perfecto’”, señaló Trump, en referencia al jefe de la firma Anthropic, Dario Amodei, que defendió el sábado una desaceleración coordinada del desarrollo de la IA para comprender mejor los riesgos que suponen las capacidades avanzadas de esta tecnología.

“El único control o valla de contención que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡de alto coeficiente intelectual!), y Estados Unidos lo tiene, ¡y de sobra!”, planteó el republicano, y agregó, a modo de amenaza: “¡Conspiranoicos, traidores y filtradores, CUIDADO!”.

“¡QUIEN GANE LA IA, GANA! Estamos liderando a China y a todos los demás, y seguiremos haciéndolo”, insistió el mandatario, quien ya había criticado las “advertencias apocalípticas” el domingo ante periodistas, a los que aseguró que había hablado con las principales figuras del sector.

“No las estamos minimizando”, dijo, en alusión a esas advertencias. “Sabemos que (el desarrollo de la IA) va a ser mucho más bueno que malo”, añadió.

La opinión del director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, es compartida por otros especialistas: en las últimas horas, el experto recibió apoyo público del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, del director de xAI, Elon Musk, del presidente de Google DeepMind, Demis Hassabis y del director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

Qué dice China y el mundo de la IA

El jefe de espionaje de China advirtió el domingo que la inteligencia artificial pone en peligro la seguridad nacional del país, afirmando que potencias extranjeras podrían utilizar la tecnología para amenazar el orden social.

El ministro de Seguridad del Estado, Chen Yixin, escribió en un artículo que la IA es ahora “el principal campo de batalla de la competencia tecnológica mundial y una nueva pista para la rivalidad estratégica entre grandes potencias”.

Yixin señaló específicamente a Claude Mythos, de Anthropic, y a ChatGPT-5.5-Cyber, de OpenAI, por sus avanzadas capacidades de pirateo informático que, potencialmente, “plantean riesgos graves para la infraestructura crítica de información de China”.

Las preocupaciones sobre la IA, sin embargo, alcanzan a distintos países del mundo. En los próximos días, el rey Carlos III de Gran Bretaña recibirá a representantes de las principales empresas de IA en un encuentro en Escocia, dijo el lunes una fuente cercana al evento.

Por otro lado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes a los países y a las empresas de inteligencia artificial que actúen con urgencia para frenar una tecnología que, advirtió, plantea “riesgos sin precedentes”.

En una carta enviada a países y desarrolladores de IA y compartida con los medios, Türk advirtió que el mundo se encuentra “al borde de un cambio irreversible, que afectará no solo a nosotros sino a generaciones de seres humanos por venir”.

También el director del grupo francés de defensa y tecnología Thales pidió el lunes a los gobiernos que asuman la responsabilidad de regular la inteligencia artificial.

Página12