El PRO mueve ficha propia en Washington con reuniones en la Casa Blanca y el Congreso

El PRO desplegó una agenda política propia en Washington con reuniones en la Casa Blanca, el Congreso de Estados Unidos y el Atlantic Council, en momentos en que el partido también mantiene conversaciones con La Libertad Avanza de cara al escenario electoral de 2027.

La delegación fue encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo. También participaron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fulvio Pompeo.

En la Casa Blanca mantuvieron un encuentro con Richard Walters, funcionario encargado de asuntos legislativos y políticos. Según informó el PRO, durante la reunión analizaron el escenario político estadounidense, los cambios en América Latina y las reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La comitiva también pasó por el Capitolio, donde se reunió con el senador republicano por Ohio Bernie Moreno, el representante Michael Rulli, copresidente del Congressional Argentina Caucus, y la congresista de Florida María Elvira Salazar. La relación bilateral y la situación política regional estuvieron entre los temas abordados.

Jorge Macri sostuvo que el PRO pretende desarrollar una agenda internacional propia y fortalecer los vínculos con Estados Unidos. Al mismo tiempo, respaldó el rumbo general de reformas económicas y de apertura promovido por la administración nacional.

La búsqueda de inversiones

La agenda incluyó además una presentación ante el Atlantic Council, donde los dirigentes expusieron sobre la economía argentina y la experiencia de gestión de la Ciudad de Buenos Aires.

Ritondo planteó que existe interés internacional por el proceso económico argentino, mientras Jorge Macri presentó a Buenos Aires como una posible puerta de entrada para empresas estadounidenses por su concentración de servicios, tecnología, universidades y actividad financiera.

La visita muestra así al PRO intentando mantener vínculos políticos e institucionales propios en el exterior, al mismo tiempo que continúa definiendo su relación con La Libertad Avanza y su estrategia hacia 2027.