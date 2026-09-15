Argentina se bajó a último momento de un importante foro de Defensa en China

Argentina tenía previsto participar del Xiangshan Forum, uno de los principales encuentros internacionales de Seguridad y Defensa que organiza China, pero a último momento el gobierno de Javier Milei decidió cancelar el viaje de la delegación oficial. La decisión generó malestar en el gobierno chino, no solo por detalles operativos —como el hecho de que los pasajes aéreos ya habían sido pagados—, sino por lo que representan este tipo de "gestos" para la robusta diplomacia del segundo socio comercial del país.

La delegación argentina tenía previsto arribar al país el fin de semana para asistir al foro que desde hace dos décadas reúne a funcionarios públicos, militares y académicos de más de cien países, una iniciativa más del tejido de redes de "gobernanza global" que impulsa el gobierno de Xi Jinping y que incluye áreas vitales en la disputa geopolítica actual, como lo es la Defensa y la Seguridad internacional.

Sorpresiva ausencia argentina en un foro militar en Beijing

Sin embargo, dos días antes avisó que finalmente no enviarían una delegación oficial a la conferencia, que se extenderá desde el 15 al 16 de septiembre. "La delegación oficial nos informó que cancelaron la visita acorde a instrucciones de autoridades superiores", indicó la fuente, quien destacó que el gobierno chino ya había pagado por los pasajes aéreos y el alojamiento de los entonces asistentes confirmados, al igual que el resto de las delegaciones de todo el mundo.

En tanto, la representación argentina quedó reducida al agregado de Defensa de la Embajada de China en Argentina, Comodoro de Marina Adolfo Rodrigo Ureta, que asistió como oyente. Pero, según supo este medio, la presencia del militar “no representa una delegación dentro de los registros de la participación del foro”, por lo que la ausencia del gobierno de Argentina fue uno de los temas que hicieron ruido en el evento, donde incluso Estados Unidos, abocado a su competencia estratégica por minerales críticos con China, mantuvo su presencia a través de Cynthia Carras, directora principal para China de la Oficina del Pentágono.

El año pasado el gobierno de Javier Milei había enviado al contraalmirante Rodolfo Berazat Martínez, comandante del conjunto marítimo, y una invitación que se suele extender a autoridades como el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el número dos de la conducción de las Fuerzas Armadas detrás del presidente de la Nación.

La decisión del gobierno de Javier Milei llega en medio de las repercusiones en torno a la cadena nacional sobre Malvinas a nivel local e internacional. A nivel local, el asunto excedió a Cancillería (ministerio del que depende la Cuestión Malvinas), sino que escaló al ministro de Defensa Carlos Presti, quien hizo varias declaraciones sobre el tema, incluido el rol de Donald Trump y asegurando que se trató de una intención de encontrar una "solución pacífica", en paralelo a dar de baja la participación argentina en el foro de Defensa en China.

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