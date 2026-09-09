El apuro por avanzar en la reforma electoral, agitada desde mayo pasado, volvió a enfriarse en la mesa que toma tales decisiones dando mayor pertinencia a la acordada de la Cámara Nacional Electoral urgiendo a definiciones.

Los proyectos de reforma electoral están en la Cámara de Senadores, con negociaciones lideradas por la titular de la bancada oficialista. Patricia Bullrich logró que la Mesa política que preside la hermana presidencial Karina Milei promueva el inicio del tratamiento en comisión desde el 15 de este mes. Sin embargo, en la última reunión de ese grupo de trabajo el eje prioritario se desplazó al reclamo por las Islas Malvinas, con iniciativas que ingresarán por la Cámara de Diputados que también recibirá el proyecto de presupuesto nacional 2027. De esa manera,no se afiló el lápiz sobre las estrategias para fortalecer el apoyo de los aliados en las iniciativas de reforma electoral.

La preocupación de La Libertad Avanza es que el Ejecutivo giró los proyectos para lograr que se aprueben en este año legislativo, para su aplicación en las próximas elecciones, Incluyen la eliminación de las elecciones PASO, Ficha Limpia y cambios en el sistema de financiamiento de los partidos políticos. La puja más intensa, que debilita el acompañamiento de sectores que suelen votar con el oficialismo, se da en torno de las primarias, que son una herramienta con la que el peronismo suele ordenar su interna; en consecuencia, su vigencia podría resentir las posibilidades de reelección de Javier Milei.

Pero también importa discutir la dimensión del sistema de partidos políticos, que contiene una gran cantidad de sellos de escasa o nula eficiencia electoral para lo cual habrá un repaso sobre afiliaciones, además de determinar qué trámites sólo procederán digitalmente. Son aspectos que buscan poner transparencia en la oferta electoral, para facilitar la decisión ciudadana y, especialmente, reducir el gasto público en campañas que no aportan lo suficiente.

En principio, la Cámara alta avanzará este jueves en su sesión ordinaria con la reforma del régimen de biocombustibles y el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. El martes ya abrirá el análisis de la reforma electoral integral como único punto del temario de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Seguramente se atenderá la advertencia de la Cámara Nacional Electoral al Congreso de la Nación sobre la necesidad de fijar con anticipación cualquier reforma electoral, de partidos o de financiamiento, ante la proximidad de las elecciones de 2027. Mediante una Acordada Extraordinaria ratificó un principio que se atiende a nivel internacional respecto de que las reformas estructurales no deben aprobarse cerca de los comicios.

El Tribunal electoral recordó que el voto es el instrumento con el que la ciudadanía ejerce la soberanía, y que el Estado debe garantizar su pleno goce. Destacó que los proyectos en condiciones de ser tratados en el parlamento argentino implican cambios significativos y desafíos de implementación y frente a ellos los tiempos se acortan.

Es que todas las actividades preelectorales están sujetas a plazos perentorios e improrrogables, y que cualquier cambio estructural requiere tiempo de instrumentación, coordinación con juzgados federales y, especialmente, la adecuación de los partidos.

Los camaristas advirtieron que alterar el orden legal durante un proceso electoral puede generar "más daños que beneficios" y recordaron la experiencia de 2025, cuando el Congreso suspendió las PASO y las agrupaciones terminaron designando candidatos sin voto directo de afiliados.

El cuidado del pronunciamiento ciudadano debe ser la principal preocupación de la política. La sociedad debe ser su custodia.

Salta, 09 de setiembre de 2026