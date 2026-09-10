Como cada 10 de septiembre desde 2003, este jueves se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Fue establecido por la Organización Mundial de la Salud, respondiendo a una propuesta de una asociación civil internacional dedicada a esa temática, con el objetivo de visibilizarla, reducir el estigma social y promover acciones globales y locales de prevención. Bajo el lema “Cambiar la narrativa”, se profundizan estos propósitos a fin de generar espacios seguros de contención y escucha para quienes atraviesan situaciones de padecimiento o dolor.

Los esfuerzos de más de décadas para llamar la atención no han tenido otro resultado que ir corriendo un oscuro y pesado velo, lo que ha permitido conocer el volumen que hoy tiene el problema. Según cifras que maneja el Sistema de Información Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, Salta es la tercera provincia -detrás de Entre Ríos y San Luis- en la relación entre muertes cada 100 mil habitantes mayores de 5 años. En 2025, con 243 casos, la tasa superó los 17 y con una tendencia creciente en los registros.

Los datos estadísticos indican que en el año indicado, una persona murió por suicidio cada dos días en el territorio salteño. Es una referencia escalofriante que da cuenta que es un cuadro que reclama un abordaje inmediato y multidisciplinario.

Es una tarea concurrente de gobierno y sociedad a través de sus instituciones. Y la urgencia está reforzada por una de las conclusiones de los datos que tiene ordenados el Sistema Nacional de Información Criminal: desde 2023, el suicidio constituye la principal causa de muerte violenta a nivel nacional, por encima de los homicidios dolosos y de las muertes ocasionadas en siniestros viales.

Una arista compleja de la situación es su multicausalidad, con factores que impactan de manera diferente según cada individuo. Por la extensión del problema, que atraviesa a cada sociedad de manera transversal y se repite en espacios territoriales diferentes, podría considerarse un mal de estos tiempos. Pero esa generalización no ayuda a la resolución; por el contrario, plantea más exigencias a cada grupo social.

El secretario de Salud Mental y Adicciones de la Provincia, Martín Teruel, reconoció el pico histórico que marcaron los registros de 2025. Más grave aún, la vigilancia epidemiológica que permitió definir eventos ligados a los suicidios, fue rebasada con el incremento de casos. Se rompieron todos los moldes en términos cuantitativos, es lo que indicó el funcionario dando fe a la apreciación de los especialistas.

La presidenta del Colegio de Psicólogos de Salta, Gisela Pedersen, planteó la necesidad de evitar una lectura limitada a las cifras y exhortó a establecer un vínculo con otras problemáticas de salud mental. Es un ámbito que demanda un reordenamiento ante la multiplicidad de factores que están impactando en su diseño. La limitación de recursos es un condicionante frente a estímulos dinámicos que exigen cada vez más capacitación y comprensión de las dificultades pero también de las oportunidades.

La mirada comunitaria es una exigencia porque el compromiso social ayudará a quienes se van acercando al borde del abismo.

Salta, 10 de setiembre de 2026