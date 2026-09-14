El costo de las canastas de crianza subió por encima de la inflación general durante agosto, aunque por debajo de los números arrojados por las canastas básicas que miden las líneas de indigencia y pobreza. La mayor suba se verificó en el segmento de niños en edad de escuela primaria.
Las canastas de crianza subieron entre 2,1% y 2,4% en agosto
Economía14/09/2026
El costo de criar a los niños aumentó más que la inflación general, pero menos que las canastas básicas que miden la pobreza y la indigencia.
Para los bebés menores al año, el costo reportado por el INDEC fue de $557.303, un 2,1% por encima de la cifra que había informado en julio. Si bien más de dos tercios de ese costo corresponde a los "costos del cuidado" (que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad), la mayor suba se verificó en el segmento de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de esos infantes.
Para los niños de entre 1 y 3 años, el aumento general también fue del 2,1%, para ubicarse en los $663.900. En el segmento de entre 4 y 5 años la suba fue mayor, del 2,3%, hasta los $567.243, mientras que la corrección más grande la tuvieron aquellos que tienen la responsabilidad de criar niños de entre 6 y 12 años, ya que aquí el costo trepó 2,4% a $713.070.
Todos los números se desprenden de un nuevo informe de Valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Cabe remarcar que, para el cálculo del costo de los bienes y servicios, el INDEC toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA), según las necesidades de cada grupo etario. Esta canasta, que es utilizada como umbral de pobreza, contiene tanto los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera).
Tareas del cuidado: un rol que recae sobre las mujeres y que será cada vez más relevante
Mientras tanto, para la estimación del costo del cuidado se considera, en primer término, el tiempo teórico requerido de cuidado para cada uno de los tramos de edad. A su vez, las horas de cuidado se valorizan tomando la remuneración de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
Según la economista Lucía Cirmi, exsubsecretaria de Igualdad en el ya disuelto Ministerio de las Mujeres, "estadísticamente existe aproximadamente un 27% de chances de que las mujeres terminen criando solas a sus hijos", debido a que una gran cantidad de los varones, una vez separados de su pareja, no cumple con la cuota alimentaria. "¿Cómo no va a incidir en la natalidad que los varones no hagan su parte?", sostuvo la especialista, aunque no se quedó son en el diagnóstico, ya que a fines de agosto presentó el Acuerdo Nacional por los Cuidados, con el objetivo de dar una respuesta a "la sociedad que se viene", en el marco de la transición demográfica.
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