Industria naval en alerta: los astilleros se quedan sin barcos para construir

La industria naval argentina encendió una señal de alerta ante la caída de nuevas construcciones y la falta de proyectos para sostener la actividad durante 2027. Las principales entidades empresarias reclaman condiciones impositivas, laborales, regulatorias, financieras y logísticas que permitan competir con astilleros extranjeros.

La Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) y la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) plantearon que el sector no pretende protección permanente ni mercados reservados. “No pedimos privilegios ni mercados cautivos”, señalaron, y aseguraron que existen empresas locales con capacidad para construir los barcos que necesita el país y disputar contratos internacionales.

La preocupación tiene consecuencias concretas. Los astilleros privados reúnen alrededor de 3.000 empleos directos, además de una amplia red de proveedores y trabajadores indirectos. Ante la caída de pedidos, algunos navalpartistas comenzaron a achicar sus planteles y Astillero Contessi redujo 20% su dotación mínima, además de reforzar reparaciones y buscar nuevos mercados.

Uno de los casos que generó mayor malestar fue la adjudicación de 18 nuevos permisos para buques poteros destinados a la pesca de calamar. Según el sector, esas embarcaciones podían fabricarse en Argentina, pero 11 serán construidas en astilleros chinos y otras siete serán unidades usadas importadas.

Las cámaras empresarias sostienen que el problema excede a la pesca y plantean que la industria naval debe ser considerada estratégica para sectores como comercio exterior, puertos, defensa, energía y explotación offshore. También ven oportunidades para trasladar capacidades industriales hacia Oil & Gas, minería y Vaca Muerta.

El planteo apunta a generar condiciones que vuelvan rentable la inversión privada y permitan sostener la cadena productiva. Para el sector, una vez que se pierden astilleros, proveedores, técnicos y conocimiento especializado, recuperar esas capacidades puede demandar años de inversión y formación.