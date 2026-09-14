El Gobierno da un nuevo paso en la privatización de Aysa

El Gobierno abrirá este martes las ofertas de la licitación para avanzar con la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa). Se trata de un paso clave para cerrar el proceso con el que el Ejecutivo busca recaudar cerca de US$500 millones.

La apertura de las propuestas había sido postergada a fines de agosto luego de que algunas empresas solicitaran más tiempo para completar la documentación requerida. La decisión, según explicaron fuentes oficiales, tuvo como objetivo ampliar la participación y la competencia en la licitación.

A raíz de eso es que este martes 15, a las 10, se conocerán las primeras propuestas de los oferentes que buscan quedarse con el 90% del paquete accionario de Aysa.

La licitación está organizada bajo un esquema de “etapa múltiple”. En la primera, la que ocurrirá este martes, se evaluará si las ofertas cumplen con los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros exigidos por el pliego de bases y condiciones. En la segunda instancia, se analizarán exclusivamente las ofertas económicas de los oferentes para determinar la más conveniente.

El Gobierno ya había aprobado a fines de abril los contratos de concesión por 30 años y el esquema de transferencia de acciones. El contrato contempla, además, la posibilidad de extender la concesión por hasta 10 años adicionales.

Abarcará el 51% de las acciones que tiene el Estado en la compañía que provee de agua potable y cloaca en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, entre los que figuran La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, General San Martín, San Isidro, Tigre, Florencio Varela, Merlo y Morón.

Más adelante, en una segunda etapa, se realizará una oferta pública inicial para colocar un 39% de las acciones en la Bolsa. El 10% restante quedará en manos de los empleados.

Los requisitos para participar de la licitación

El pliego establece una serie de condiciones técnicas, financieras y patrimoniales que deben cumplir los oferentes. Uno de los principales requisitos está vinculado con la experiencia del operador técnico que deberá acreditar al menos cinco años de experiencia durante los últimos 10 años en la gestión de empresas prestadoras de servicios de agua potable y recolección de desagües cloacales. Además, esa experiencia deberá corresponder a un centro o conglomerado urbano de al menos 1,5 millones de habitantes y 500.000 usuarios servidos.

En materia financiera, los oferentes deberán demostrar experiencia o capacidad para estructurar, obtener o participar en financiamientos vinculados con proyectos de infraestructura, servicios públicos, empresas reguladas o actividades de escala comparable a Aysa por un monto acumulado de al menos US$150 millones durante los últimos diez años.

Además, quienes busquen participar de la licitación deberán acreditar un patrimonio neto consolidado de al menos US$300 millones. Para los fondos de capital privado, consorcios u otras estructuras plurales de administración de activos, el requisito será de US$1000 millones en activos bajo gestión.

El objetivo del Gobierno es que este proceso permita definir el traspaso de las acciones de Aysa al sector privado y concretar una de las privatizaciones incluidas entre la nómina que fue aprobada bajo la Ley Bases, de 2024.

TN