Presupuesto 2027: el Gobierno espera una baja pronunciada de la inflación
Economía14/09/2026
Caputo enviará el proyecto este martes al Congreso. Según borradores, la inflación estaría muy por debajo del 2026.
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El costo de criar a los niños aumentó más que la inflación general, pero menos que las canastas básicas que miden la pobreza y la indigencia.
Este martes se realizará la apertura de las ofertas que se había postergado a fines de agosto. El proceso contempla la venta del 90% de las acciones de la empresa.
El deterioro del crédito de los últimos dos años, explicó un reporte del Banco Nación, está vinculado a la veloz expansión de los préstamos.
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