Presupuesto 2027: el Gobierno espera una baja pronunciada de la inflación

Este martes 15 de septiembre ingresará a la Cámara de Diputados el Presupuesto 2027 que revelará las proyecciones económicas que prevé el ministro Luis Caputo y define las asignaciones presupuestarias para el último año del mandato de Javier Milei. En esas proyecciones, hay una fuerte expectativa de caída de la inflación y optimismo respecto al crecimiento de la economía.

A diferencia de 2025, el presidente Milei no irá al Congreso a presentarlo. Pero sí habrá una difusión especial sobre este último presupuesto en el que el mandatario insistirá con el proceso de desaceleración de la inflación y de equilibrio fiscal. Este lunes se reunió el gabinete en la Casa Rosada y por la tarde Milei recibe a diputados y senadores para definir la estrategia parlamentaria.

Según pudo averiguar Clarín, el Presupuesto estará elaborado bajo un supuesto de una importante desaceleración de la inflación, que perforaría el 20% anual en 2027.

Este año, la mediana de las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, prevén que el Índice de Precios al Consumidor cerrará el 2026 en torno al 30%. Esto es muy por encima de lo que el Gobierno había proyectado en 2025 para el año en curso: 10,1%.

Aún así, sería una estimación optimista. Un reciente informe de la consultora Econviews, dirigida por Miguel Kiguel, plantea como escenario base que “la inflación continuará bajando en los próximos meses y probablemente vuelva a acelerarse con la turbulencia electoral, aunque el proceso seguirá siendo gradual”.

El Gobierno es optimista también respecto a la actividad económica. Según el borrador al que tuvo acceso Clarín, anticipa un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) entre el 3% y el 5%. Este año cerraría en torno al 2,1%, según la encuesta del Banco Central, lejos del 5% proyectado por el Ministerio de Economía en 2025.

Para que esto suceda, en el Palacio de Hacienda proyectan una recuperación de la inversión, el consumo privado y un aporte positivo del sector externo. Estas variables serían resultado, según los borradores, de la caída de la inflación, que fortalecerá la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares.