Triduo del Milagro: Salta entra en la etapa central de la Fiesta

Foto: Alfredo Burgos

Después de una semana de Novena, este domingo 13 de septiembre comienza el Triduo del Milagro, la etapa central de la Fiesta del Milagro en Salta. La jornada estará dedicada a la Solemnidad de la Bienaventurada Virgen del Milagro y abrirá tres días de celebraciones que culminarán el martes 15 con la tradicional procesión.

El Triduo de Pontificales concentra las celebraciones que anteceden a la jornada principal del Milagro. Durante estos días, la Catedral Basílica será escenario de las principales ceremonias religiosas, con la participación de fieles y peregrinos que llegan desde distintos puntos de Salta y otras provincias.

Misa Estacional y Procesión de Penitencia

La jornada comenzó a las 6:30 con el rezo de la Novena. Luego sigue con misas sin Novena a las 7, 8, 13 y 19, mientras que las celebraciones con Novena serán a las 17, 20:30 y 22.

Uno de los momentos centrales será la Misa Estacional de las 10, en la Catedral Basílica de Salta, ubicada en España 558.

La celebración tendrá además un acompañamiento musical especial de Antiqua Camera de UCASAL, bajo la dirección de Jorge Lhez. La agrupación interpretará la Missa Brevis en re menor, del compositor italiano Antonio Lotti.

Por la noche, a las 20:30, se realizará la tradicional Procesión de Penitencia, que estará presidida por la Cruz Primitiva del Señor del Milagro.

La concentración de los fieles será en la parroquia San Juan Bautista de La Merced, en Caseros 857. La procesión se realiza en memoria de la primera marcha realizada en 1692.

El Triduo prepara la jornada central del Milagro

El programa continuará este lunes 14 de septiembre, con la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Entre las actividades previstas se encuentran una Misa Estacional a las 10, celebraciones durante la tarde y un concierto de campanas a las 23:15. Luego comenzará una vigilia de oración y el Santuario permanecerá abierto durante toda la noche.

El martes 15 de septiembre llegará la jornada central de la Fiesta del Milagro, con la Solemnidad del Señor del Milagro.

Ese día habrá misas desde la medianoche y durante la madrugada. A las 12 se cerrará el Santuario para preparar la procesión, mientras que a las 14:30 comenzará la concentración de instituciones y fieles.

La Procesión del Milagro está prevista para las 15:15 y tendrá como protagonistas a la Cruz Primitiva, la Virgen de las Lágrimas, la Virgen del Milagro y el Señor del Milagro.

El recorrido culminará en el Monumento 20 de Febrero, donde se realizará la tradicional renovación del Pacto de Fidelidad del pueblo salteño.

Una fiesta que reúne a peregrinos de toda la provincia

El comienzo del Triduo coincide con la llegada de los últimos grupos de peregrinos a la capital salteña. La Fiesta del Milagro representa uno de los principales acontecimientos religiosos y culturales de Salta y cada año reúne a miles de personas alrededor de la Catedral y durante la procesión.

La Catedral informó que el templo permanecerá abierto durante estas jornadas y que también habrá horarios especiales para confesiones. Para el domingo 13, las confesiones están previstas de 8:30 a 12:15 y de 16 a 23.