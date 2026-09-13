Frío extremo, aguanieve y viento fuerte: precaución en los pasos fronterizos de Salta

Los principales pasos fronterizos de Salta y Jujuy permanecen habilitados este domingo 13 de septiembre, aunque el frío extremo y las condiciones meteorológicas complican la circulación en distintos corredores.

En Sico la temperatura mínima llega a -8°C y el paso funciona de 9 a 19. Jama presenta también -8°C, mientras que Socompa, habilitado únicamente para el tránsito ferroviario, registra viento de hasta 67 km/h. En Los Toldos se reportan apenas 2°C a 3°C, aguanieve, posible hielo y calzada resbaladiza, por lo que recomiendan portar cadenas y evitar viajar de noche.

Hacia Bolivia, Salvador Mazza-Yacuiba y el Puente Internacional de Aguas Blancas funcionan las 24 horas, mientras que el cruce por chalanas en Aguas Blancas está habilitado de 7 a 19. Misión La Paz-Paraguay opera de 7 a 20.

En paralelo, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes funciona con normalidad, aunque se recomienda circular con precaución por la presencia de peregrinos en las rutas de acceso.