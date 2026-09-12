El Niño podría ser histórico y aumenta el riesgo de inundaciones en Argentina

El fenómeno de El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses y podría alcanzar una intensidad histórica. La Organización Meteorológica Mundial anticipó un escenario “muy fuerte”, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional estima una probabilidad del 100% de que continúe durante la primavera.

La presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, Carla Gulizia, explicó a Noticias Argentinas que el mayor impacto se espera en el Litoral y la cuenca del Plata, con riesgo de crecidas en los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay e Iguazú. También advirtió que el centro y norte del país podrían registrar mayores precipitaciones, aunque con señales menos marcadas.

La especialista remarcó que las lluvias intensas pueden generar anegamientos, pérdidas económicas e incluso riesgo para la población, y planteó la necesidad de reforzar los sistemas de alerta temprana. Además, sostuvo que los eventos extremos son cada vez más frecuentes e intensos y que será clave fortalecer recursos humanos, infraestructura, tecnología y coordinación entre organismos.