CAME reclamó a Milei una política para las PyMEs ante la caída del consumo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó al Gobierno de Javier Milei políticas más activas para las PyMEs, en un escenario marcado por la debilidad del consumo. Las ventas minoristas cayeron 0,2% interanual en agosto y acumularon una baja del 2,4% durante los primeros ocho meses de 2026.

El vocero de la entidad, Salvador Femenia, advirtió en diálogo con Noticias Argentinas que el crecimiento del comercio electrónico no alcanza para compensar la caída de las ventas en los locales físicos. Señaló que el e-commerce representa alrededor del 25% del consumo nacional y apuntó también al atraso salarial, las tarifas y las tasas de interés como factores que reducen la capacidad de compra.

CAME también puso el foco en la apertura de importaciones, especialmente por su impacto sobre el sector textil, y sostuvo que las empresas locales enfrentan una desventaja por la carga tributaria. Aunque Femenia valoró la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, afirmó que “falta una política hacia el sector PyME” y anticipó que, por ahora, no aparecen incentivos capaces de modificar el escenario del consumo.