La mora golpea al crédito: bancos restringen tarjetas y préstamos personales

El crédito al consumo cayó 1,3% real en agosto. Las entidades endurecen controles, reducen límites y priorizan refinanciar a clientes con atrasos.
 
Argentina12/09/2026

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Los bancos, fintech y financieras redujeron la expansión del crédito al consumo ante el elevado nivel de morosidad. En agosto, los préstamos vinculados a tarjetas y consumo cayeron 1,3% en términos reales, mientras las entidades profundizaron los controles sobre la capacidad de pago y restringieron los límites disponibles.

El problema alcanza a unas 5,8 millones de personas con algún grado de irregularidad crediticia, de las cuales 2,4 millones mantienen préstamos con fintech o billeteras digitales.

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Infobae consignó además que la mora de las familias llegó al 12,8%, mientras que en el crédito no bancario superó el 30%.

Las entidades comenzaron a ofrecer refinanciaciones, incluso con tasas reducidas o en algunos casos sin interés, para recuperar clientes antes de volver a expandir el financiamiento. Sin embargo, uno de cada dos deudores que regulariza sus pagos vuelve a caer en mora antes de un año, mientras casi la mitad arrastra problemas de pago desde hace más de 12 meses.

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