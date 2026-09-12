Marruecos puso a Salta en agenda para futuros vínculos comerciales y turísticos

El embajador Fares Yassir se reunió con Antonio Marocco. Hablaron de comercio, turismo y cooperación, aunque no se anunciaron acuerdos concretos. 
Salta12/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Salta y Marruecos iniciaron conversaciones para explorar posibles vínculos comerciales, turísticos y de cooperación, durante una reunión entre el vicegobernador Antonio Marocco y el embajador marroquí en Argentina, Fares Yassir. El encuentro no dejó anuncios ni convenios concretos.

Durante la reunión en la Legislatura provincial se abordaron las relaciones históricas, culturales y religiosas entre ambas regiones, además de las posibilidades de avanzar en intercambios comerciales y turísticos que puedan resultar de interés para ambas partes.

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Yassir llegó a Salta también para participar de la 5ª Sesión del Parlamento Federal del Clima, desarrollada durante el 10 y 11 de septiembre. Del encuentro con Marocco participaron además funcionarios provinciales y representantes legislativos.

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