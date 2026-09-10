Rebelión en la FIFA: Francia lanzó un duro comunicado retirando su apoyo a Infantino
Deportes10/09/2026
La FFF aclaró con una extensa carta que cambia su postura. Remarcó el daño que le hizo a la asociación el intento de comercializar las copas del mundo.
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La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países. Habrá prevención de ITS, desfibriladores, camillas y brigadas médicas en las tres sedes.
Banfield eliminó por penales a Riestra y se metió en semifinales de la Copa Argentina
Victoria López NúñezDeportes10/09/2026
El Taladro igualó 1-1 en los 90 minutos y ganó 7-6 desde los doce pasos. Diego Rodríguez convirtió su penal y atajó el decisivo.
Estudiantes empató con Corinthians y definirá en Brasil el pase a semifinales
Victoria López NúñezDeportes10/09/2026
El Pincha se puso rápidamente en ventaja con Alexis Castro, pero Kaio César igualó en el complemento. La revancha será el miércoles 16 en San Pablo.
“Queremos ser competitivos”: Insua marcó el rumbo en San Lorenzo
Victoria López NúñezDeportes10/09/2026
El Gallego comenzó su tercer ciclo en el Ciclón y tendrá ocho fechas para clasificar. San Lorenzo está a un punto de la zona de playoffs.
Expectativa en Rosario Central por Di María: este miércoles dará una conferencia de prensaDeportes09/09/2026
El capitán hablará después del empate en el clásico ante Newell’s, en medio de cuestionamientos al equipo. La continuidad de su carrera, nuevamente, es uno de los temas que despierta interrogantes.
En un cruce con antecedentes coperos, Boca le ganó 1-0 a San Pablo de Brasil, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El chileno Piero Maza fue el árbitro del encuentro. El autor de la conquista fue Miguel Merentiel, a los 6 minutos del segundo tiempo.
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En el lugar se realizaron tareas de limpieza integral, pintura, tratamiento paisajístico y ejecución de nuevas caminerías, permitiendo ordenar la circulación peatonal.
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Silvia NoviaskyJudiciales09/09/2026
En entrevista exclusiva con Aries, Rocío, hermana de Lautaro, sostuvo que un testigo contó que el conductor le dijo “de diciembre no pasas”.
A las 51 incorporaciones se suman 11 residentes destinados al interior. En el primer semestre, los eventos notificados de suicidio disminuyeron más de un 25%.
Biciperegrinos recorrerán más de 150 kilómetros hasta la Catedral: “Es un desafío espiritual y físico”Salta09/09/2026
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El objetivo es dotar a los agentes municipales de formación permanente para la respuesta ante este tipo de sucesos.