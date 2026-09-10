Rebelión en la FIFA: Francia lanzó un duro comunicado retirando su apoyo a Infantino

La Federación Francesa de Fútbol retiró su apoyo el jueves a la candidatura de Gianni Infantino para otro mandato como presidente de la FIFA, tras su controvertido plan de vender participaciones del Mundial.

La FFF (las siglas en francés de la federación) indicó que la decisión del comité ejecutivo fue unánime. La elección presidencial de la FIFA está programada para marzo.

“Aunque inicialmente se había brindado apoyo al presidente de la FIFA, que entonces era el único candidato a su propia sucesión, ya no se cumplen las condiciones para ese apoyo”, indicó la FFF.

“Una serie de acontecimientos que involucran directamente la gobernanza de la FIFA y a su presidente, y que entran en conflicto directo con los principios fundamentales de la buena gobernanza y los valores del fútbol, ocurrieron después de que la FFF expresara su apoyo el 29 de junio”, añadió.

Los franceses citaron el plan de Infantino de vender participaciones del Mundial a fondos de capital privado por 4.200 millones de dólares. La FIFA retiró la propuesta el 1 de agosto, apenas unos días después de que se hiciera pública, tras una intensa reacción en contra.

“Hoy, aunque este proyecto ha sido abandonado de manera definitiva gracias a una respuesta concertada dentro de la UEFA junto con varias otras confederaciones, la cuestión de la gobernanza de la FIFA no puede considerarse resuelta”, dijo la FFF. Añadió que las iniciativas recientes de Infantino han “dañado gravemente la imagen y la unidad del fútbol”.

La UEFA ha encabezado los llamados para que Infantino se vaya, al afirmar que perdió la confianza en él y al amenazar previamente con boicotear torneos de la FIFA, incluido el Mundial. Varias asociaciones nacionales, entre ellas Inglaterra, han retirado su apoyo a la reelección de Infantino.

La FIFA informó el domingo que Infantino planea presentarse de nuevo en las elecciones del próximo año para un último mandato en el cargo hasta 2031.

La FFF pidió una reforma de gran alcance de la gobernanza de la FIFA y señaló que iniciará consultas con destacadas figuras francesas e internacionales.