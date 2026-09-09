Expectativa en Rosario Central por Di María: este miércoles dará una conferencia de prensa

El capitán hablará después del empate en el clásico ante Newell’s, en medio de cuestionamientos al equipo. La continuidad de su carrera, nuevamente, es uno de los temas que despierta interrogantes.
Deportes09/09/2026

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 Está previsto que Fideo tome contacto con los medios alrededor de las 12.10. Desde el club no adelantaron los motivos específicos de la convocatoria, una decisión que rápidamente abrió la puerta a todo tipo de especulaciones entre periodistas e hinchas.

La expectativa creció todavía más por el contexto en el que se producirá la aparición del campeón del mundo. Di María se retiró del Gigante de Arroyito sin hablar después del empate 1-1 ante Newell’s, que dejó un sabor amargo en el Canalla debido a que la igualdad de la Lepra llegó prácticamente en la última jugada del clásico.

Además, el futbolista tampoco había dialogado públicamente luego de la derrota como local frente a Gimnasia de La Plata por 2-1, resultado que se produjo antes del esperado duelo ante Newell’s.

Las últimas declaraciones de Di María se produjeron el 21 de agosto, después de la remontada de Central ante Talleres en Córdoba. En aquella oportunidad, el delantero reconoció que atraviesa una situación física que le dificulta su rendimiento y reveló detalles de la lesión que padece.

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