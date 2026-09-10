Estudiantes empató con Corinthians y definirá en Brasil el pase a semifinales

El Pincha se puso rápidamente en ventaja con Alexis Castro, pero Kaio César igualó en el complemento. La revancha será el miércoles 16 en San Pablo.
Deportes10/09/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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Estudiantes empató 1-1 ante Corinthians en La Plata por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y deberá buscar en Brasil la clasificación a las semifinales.

El Pincha tuvo un comienzo ideal. A los tres minutos del primer tiempo, Alexis Castro aprovechó un rebote dentro del área después de una pelota parada y convirtió el 1-0 para el conjunto dirigido por Alexander Medina. Estudiantes generó las mejores situaciones durante buena parte de la primera etapa, pero no logró ampliar la diferencia.

Corinthians reaccionó apenas comenzó el complemento. También a los tres minutos, Rodrigo Garro habilitó a Kaio César, quien quedó frente a Fernando Muslera y definió para establecer el 1-1. El gol significó además el primero del conjunto brasileño como visitante en una fase eliminatoria de Libertadores desde 2012.

Estudiantes buscó recuperar la ventaja y terminó el encuentro con mayor cantidad de remates, pero no pudo quebrar nuevamente al conjunto brasileño. En tiempo agregado, Hugo Souza protagonizó una intervención decisiva ante un cabezazo de Joaquín Correa y sostuvo la igualdad.

Con el empate, la serie quedó completamente abierta. La revancha se disputará el próximo miércoles 16 de septiembre, desde las 21.30, en la Neo Química Arena de San Pablo. El ganador avanzará directamente a semifinales y, si vuelven a igualar, la clasificación se resolverá por penales.

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