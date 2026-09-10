“Queremos ser competitivos”: Insua marcó el rumbo en San Lorenzo

El Gallego comenzó su tercer ciclo en el Ciclón y tendrá ocho fechas para clasificar. San Lorenzo está a un punto de la zona de playoffs.
Deportes10/09/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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Rubén Darío Insua fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de San Lorenzo y fijó su primer objetivo para las ocho fechas que restan del Torneo Clausura: clasificar al equipo a los playoffs.

Buscaremos estar en los playoffs, ese es el objetivo en el corto plazo”, sostuvo el entrenador durante su presentación, en el inicio de su tercer ciclo al frente del Ciclón. También aseguró que buscará construir un equipo competitivo a partir del trabajo diario.

Insua encontró a un San Lorenzo que llega de vencer 1-0 a Talleres y que suma 10 puntos en la Zona A, apenas uno menos que el último equipo que hoy estaría ingresando a la siguiente instancia. En la tabla anual, además, se encuentra a cinco unidades de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

El técnico destacó la predisposición del plantel y avisó que el foco estará puesto en mejorar el rendimiento antes que en posibles incorporaciones. “Hay que tener respuestas importantes dentro de la cancha”, planteó.

El regreso tendrá rápidamente dos pruebas exigentes: San Lorenzo visitará a Independiente y luego recibirá a Boca en el Nuevo Gasómetro. Para Insua, los ocho partidos que quedan serán determinantes para intentar cumplir la primera meta de su nueva etapa.

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