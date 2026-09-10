Operativo sanitario por los Juegos: 60.000 preservativos y más de $230 millones en insumos

El Ministerio de Salud de Santa Fe desplegó un amplio operativo sanitario para los Juegos Suramericanos 2026, que incluirá la distribución de 60.000 preservativos en las villas donde se alojarán los atletas y las delegaciones.

La competencia se desarrollará del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela y reunirá a más de 4.000 deportistas de 15 países. La entrega de preservativos formará parte de una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual y será acompañada por acciones de información con los jefes de misión y coordinadores de cada delegación.

El operativo sanitario demandó una inversión superior a los $230 millones solamente en insumos y materiales. Entre el equipamiento adquirido aparecen 33 desfibriladores externos automáticos, seis cardiodesfibriladores, 60 tablas espinales, collares cervicales, sillas de ruedas y mochilas para atención de emergencias.

También se incorporaron 96 camillas de kinesiología y otras 30 destinadas a los centros médicos que funcionarán durante la competencia. Las brigadas estarán preparadas para asistir tanto a deportistas como al público presente en los distintos escenarios.

El dispositivo contará además con alrededor de 300 voluntarios y 70 médicos voluntarios, junto con equipos propios del sistema provincial de salud y responsables médicos en cada una de las tres sedes.

Desde el Gobierno santafesino señalaron que el equipamiento adquirido no será utilizado únicamente durante los Juegos. Una vez terminada la competencia, los insumos pasarán a formar parte del sistema público de salud provincial como parte del “legado sanitario” del evento.