Banfield eliminó por penales a Riestra y se metió en semifinales de la Copa Argentina

El Taladro igualó 1-1 en los 90 minutos y ganó 7-6 desde los doce pasos. Diego Rodríguez convirtió su penal y atajó el decisivo.
Deportes10/09/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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Banfield se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina después de vencer 7-6 por penales a Deportivo Riestra, tras igualar 1-1 en los 90 minutos en el estadio Alfredo Beranger de Temperley.

Riestra abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo con un gol de Ángel Stringa, mientras que Banfield reaccionó rápidamente en el complemento y encontró el empate a través de Tomás Adoryán.

La igualdad se mantuvo hasta el final y la clasificación se definió desde los doce pasos. Allí apareció Diego “Ruso” Rodríguez, quien convirtió su propio remate y luego le atajó el penal decisivo a Carlos Quintana para sellar el 7-6.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Pedro Troglio volvió a meterse entre los cuatro mejores del torneo y ahora espera al ganador del cruce entre Racing y Boca Juniors, previsto para el 27 de septiembre.

Del otro lado del cuadro, Independiente Rivadavia enfrentará a Atlético Tucumán, mientras que Platense jugará ante Estudiantes de La Plata.

Banfield quedó así a un partido de disputar la final y a dos encuentros de conseguir un título que también otorga clasificación a la próxima Copa Libertadores.

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