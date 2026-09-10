Caputo amplió el margen para emitir deuda de corto plazo hasta fin de año

El Ministerio de Economía modificó la distribución de los cupos que tiene autorizados para tomar deuda durante 2026 y trasladó financiamiento disponible desde plazos más largos hacia operaciones con vencimiento mínimo de 90 días.

La medida quedó establecida en la Resolución 1499/2026, firmada por Luis Caputo y publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Nación. Economía explicó que ya se agotaron los montos autorizados para operaciones con plazos mínimos de 360 días, 18 meses y dos años.

En cambio, todavía quedaban cupos sin utilizar para endeudamiento a 180 días y tres años. La decisión fue tomar esos saldos y habilitarlos para operaciones con un plazo mínimo de 90 días, con el argumento de “optimizar” las emisiones que deban realizarse hasta el cierre del ejercicio fiscal.

El cambio no aumenta el monto total de deuda autorizado por el Presupuesto 2026. Lo que hace es modificar los plazos dentro de ese mismo límite, otorgándole al Tesoro mayor margen para recurrir a financiamiento de corto plazo.

La resolución entró en vigencia desde su dictado y se inserta en la estrategia financiera con la que Economía administra vencimientos y necesidades de caja durante los últimos meses del año.