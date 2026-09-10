Demandan a Mercado Pago por presunto cobro abusivo de intereses

Mercado Pago quedó en el centro de una nueva disputa judicial por las tasas aplicadas a sus créditos. Una asociación de consumidores presentó una demanda a partir del caso de dos usuarias que denunciaron el cobro de intereses considerados abusivos, que según los cálculos de la entidad habrían superado el 1.300% anual.

La presentación fue realizada por el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La demanda está dirigida contra Mercado Libre S.R.L., titular de Mercado Pago.

La asociación busca que la Justicia determine si los intereses cobrados fueron desproporcionados y, en caso de corresponder, ordene la restitución de las sumas percibidas de manera indebida. El planteo apunta además a que el conflicto pueda ser tratado como una cuestión colectiva y alcance a otros usuarios en situaciones similares.

La denuncia se suma a otro expediente abierto en agosto, cuando el dirigente Gabriel Solano presentó una denuncia penal por presunta usura y sostuvo que el Costo Financiero Total Efectivo Anual de algunos préstamos de Mercado Pago podía llegar hasta el 1.375%.

El nuevo planteo vuelve a poner el foco sobre el costo del financiamiento ofrecido por las billeteras virtuales, especialmente entre usuarios que recurren a estos préstamos por no acceder al crédito bancario tradicional.

Por ahora, las tasas señaladas corresponden a cálculos y denuncias de los reclamantes y no existe una sentencia que haya determinado que Mercado Pago cobró intereses ilegales o usurarios. Será la Justicia la que deberá analizar los contratos, los costos financieros y los montos efectivamente cobrados.