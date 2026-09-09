El oro del BCRA: Bausili reveló dónde fue enviado y se cruzó con la oposición
Economía09/09/2026
El titular del BCRA precisó el destino de las tenencias enviadas al exterior. La senadora Di Tullio lo amenazó con hacerle una denuncia penal.
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