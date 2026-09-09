Malvinas: el primer ministro británico respondió a Milei y advirtió que serán “implacables”

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, endureció este miércoles la respuesta británica al renovado reclamo argentino por las Islas Malvinas y aseguró que su Gobierno será “implacable” en la defensa de la posición de los habitantes del archipiélago.

Durante una intervención ante la Cámara de los Comunes, Burnham ratificó la tradicional postura británica basada en la autodeterminación de los isleños. “Siempre vamos a respetar los deseos de los isleños de elegir ser británicos. No lo vamos a cambiar nunca”, sostuvo antes de afirmar que Londres será “implacable” en la defensa de esa posición.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada diplomática por Malvinas. El Gobierno de Javier Milei anunció un endurecimiento de las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos en el área y presentó una denuncia penal contra la petrolera israelí Navitas Petroleum y sus ejecutivos por operar con licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas.

El principal foco del conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas y Rockhopper en la Cuenca Norte de Malvinas. Argentina considera ilegítima cualquier explotación de recursos naturales sin autorización nacional y busca ampliar las consecuencias económicas para las compañías que intervengan en esas operaciones.

La respuesta de Burnham profundiza el tono utilizado en los últimos días por Londres. El martes, la funcionaria británica Kirsty McNeill había señalado ante el Parlamento que “no hay duda” sobre la posición del Reino Unido respecto de las islas, aunque manifestó la intención de mantener una relación “moderna y constructiva” con Argentina.

Desde Buenos Aires, el Gobierno sostiene que su estrategia por Malvinas será exclusivamente pacífica y diplomática, pero busca aumentar la presión económica y legal sobre las empresas que participen de la explotación de recursos en el archipiélago.