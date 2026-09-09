Milei invocó el legado de San Martín para defender las nuevas medidas por Malvinas

Javier Milei utilizó la figura del general José de San Martín como eje de su discurso para defender la estrategia del Gobierno sobre Malvinas y sostener que el reclamo soberano argentino debe estar acompañado por medidas concretas, capacidad económica y herramientas de defensa.

Durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos, el Presidente afirmó que el legado de San Martín obliga a “estar a la altura” cuando se encuentra amenazada la soberanía nacional. En ese marco, recordó una frase atribuida al Libertador: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

Milei vinculó esa idea directamente con las medidas anunciadas por el Gobierno frente a la explotación de recursos en torno a las Islas Malvinas. Confirmó que se busca agilizar las sanciones contra quienes operen sin autorización argentina y que será enviado al Congreso un proyecto para ampliar el alcance de esas penalidades.

El mandatario informó además que ya fueron abiertos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la Cuenca Malvinas y que el Ejecutivo presentó una denuncia penal contra compañías vinculadas con el proyecto Sea Lion.

Según Milei, la defensa de la soberanía no puede limitarse a declaraciones políticas. “San Martín no liberó medio continente con discursos”, sostuvo, al destacar la logística, la disciplina y la acción concreta que caracterizaron las campañas libertadoras. Desde esa comparación, planteó que el reclamo argentino por Malvinas también debe respaldarse con decisiones económicas, diplomáticas y militares.

El Presidente también relacionó esa estrategia con el desarrollo de Vaca Muerta, el RIGI, los cambios en la legislación de hidrocarburos y la política económica de su administración. A su entender, una economía más fuerte permite aumentar la capacidad de presión internacional y fortalecer la defensa nacional.

Finalmente, Milei pidió respaldo del Congreso para las próximas medidas y buscó colocar la cuestión Malvinas por encima de las disputas partidarias. “Malvinas es una causa nacional”, afirmó, y sostuvo que sobre ese tema “no puede haber grieta alguna”.

En su discurso, el Presidente presentó así a San Martín no solo como una figura histórica, sino como referencia para una concepción de soberanía basada en la acción, la capacidad económica y la defensa efectiva de los intereses nacionales.