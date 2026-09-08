DNI y pasaporte: nuevos valores en los trámites desde septiembre

Los trámites para obtener o renovar el DNI y el pasaporte tienen distintos valores durante septiembre, de acuerdo con la modalidad elegida y el tiempo de entrega.

El DNI regular para ciudadanos argentinos cuesta $10.000. Ese valor alcanza, entre otros casos, a las actualizaciones de los 5/8 y 14 años, nuevos ejemplares, cambios de domicilio y rectificaciones de datos. El primer DNI para personas nacidas en Argentina de entre 0 y 18 años continúa siendo gratuito.

Para quienes necesitan recibirlo más rápido, el DNI Exprés cuesta $26.000 y tiene una entrega prevista dentro de las 96 horas hábiles. La modalidad de 24 horas vale $41.000, mientras que el DNI al instante asciende a $57.000 y puede entregarse entre dos y seis horas después de iniciado el trámite en oficinas habilitadas.

En el caso del pasaporte, el trámite regular tiene un valor de $100.000. El Pasaporte Exprés cuesta $200.000, con entrega dentro de las 96 horas hábiles, y la modalidad al instante alcanza los $330.000, con una demora prevista de hasta seis horas.

El esquema también contempla otros trámites. Las certificaciones de datos personales, domicilio o estado civil cuestan $8.000, mientras que la autorización de viaje para menores de 18 años que salgan del país con pasaporte tiene un valor de $30.000 cuando se realiza en Argentina.

De esta manera, el costo final depende principalmente de la urgencia: mientras un DNI convencional cuesta $10.000, obtenerlo de manera inmediata puede multiplicar el valor casi por seis; en el pasaporte, la diferencia va de $100.000 a $330.000.