Pruebas PISA: Argentina cayó al octavo lugar de Latinoamérica y profundizó su deterioro educativo

Argentina volvió a mostrar un retroceso en las pruebas PISA y quedó en el octavo lugar entre los 13 países latinoamericanos participantes. Maximiliano Pisani, licenciado en Ciencias Políticas y coordinador de Relaciones Gubernamentales de Argentinos por la Educación, advirtió en Pelo y Barba, que el deterioro de los aprendizajes se viene acumulando desde hace años y requiere políticas sostenidas.

Los resultados de PISA 2025 muestran que los estudiantes argentinos obtuvieron 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, con caídas en las tres áreas respecto de la evaluación de 2022. Además, el 76% quedó por debajo del nivel mínimo esperado en Matemática, mientras que en Lectura y Ciencias la proporción alcanzó al 59%. Argentina ocupó el octavo puesto regional en las tres disciplinas.

“Argentina está mal. Venimos dándonos cuenta en los aprendizajes”, sostuvo Pisani. Explicó que el país supo encontrarse entre las mejores posiciones de América Latina, pero fue perdiendo terreno frente a sistemas educativos que implementaron políticas de mejora. “El país se durmió en los laureles y hay que empezar a tomar medidas”, planteó, al mencionar el avance de países como Perú y el liderazgo que mantienen Uruguay y Chile.

PISA es el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE y analiza los conocimientos y habilidades de jóvenes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias. En la edición 2025 participaron 91 países y economías, con una muestra argentina de 11.093 estudiantes pertenecientes a 412 escuelas.

Para Pisani, los resultados no pueden atribuirse a una única causa ni exclusivamente a la pandemia. Entre las variables mencionó la formación y las condiciones laborales de los docentes, los salarios, la disponibilidad de materiales y el financiamiento educativo. También remarcó que se trata de problemas que atraviesan distintas gestiones y que los indicadores muestran un estancamiento de largo plazo.

La comparación histórica refuerza esa preocupación. En Matemática, el porcentaje de estudiantes argentinos que alcanzaba al menos el nivel mínimo era del 36% en 2006; en 2025 cayó al 24%. Los últimos resultados también muestran que Argentina perdió posiciones frente a Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, México, Chile y Uruguay.

Pisani destacó que las pruebas estandarizadas no explican por sí solas todos los problemas del sistema educativo, pero permiten comparar la evolución argentina con otros países y detectar qué políticas están generando mejores resultados. Para Argentinos por la Educación, el desafío ahora pasa por abandonar el estancamiento y sostener medidas de largo plazo que permitan recuperar aprendizajes.