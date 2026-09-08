Informalidad laboral, capacitación y nuevas tecnologías: los desafíos del periodismo deportivo

El Círculo de Periodistas Deportivos de Salta renovó sus autoridades durante una nueva Asamblea, en la que además fueron aprobados los balances contables correspondientes a 2023, 2024 y 2025. En diálogo con Aries, Mariela Fuentes, quien fue reelecta como presidenta, trazó un panorama de la profesión y los desafíos que afronta.

“Los últimos años han sido bastante duros, en lo económico muy difícil para todos los colegas en general. Desgraciadamente, el trabajo en negro está muy asociado al periodismo y aún más en el periodismo deportivo, y eso complica mucho el panorama para muchos colegas”, expresó.

Detalló que actualmente, la institución cuenta con 132 socios, reuniendo a periodistas de distintas localidades de la provincia que no solo realizan cobertura de fútbol, sino también de ambiente polideportivo.

Fuentes señaló que durante la última gestión uno de los desafíos estuvo centrado en regularizar administrativamente la entidad. Según indicó, durante 20 años el Círculo no estuvo inscripto ante ARCA, situación que requirió un proceso para ordenar la documentación.

“El círculo hoy está a un paso de contar con una cuenta, con poder posicionar al círculo de otra manera desde lo administrativo”, afirmó. A ello sumó que la entidad consiguió cerrar un período con superávit, aunque aclaró que no se trata de una suma significativa.

Entre los objetivos para la nueva etapa mencionó la continuidad de las instancias de formación. Durante los últimos años se realizaron capacitaciones vinculadas al uso de redes sociales y edición de videos, además de una diplomatura. “La idea es seguir apostando primero a la capacitación y a fortalecernos porque el año que viene el Círculo va a cumplir 70 años”, adelantó.

La institución forma parte de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos (FAPED) y, según Fuentes, la situación laboral constituye una preocupación compartida con entidades de otras provincias. “Todos vamos en pro de esto, de intentar unificarnos, de tener algún tipo de lineamiento que nos ayude a todos a ser más fuertes”, expresó.

Asamblea 2026 del Círculo de Periodistas Deportivos de Salta.

Capacitación y nuevas herramientas, los desafíos para el periodismo deportivo

Por otro lado, la presidenta del Círculo señaló que una de las dificultades para quienes buscan especializarse es la falta de una carrera específica en la provincia. Como alternativa, destacó la diplomatura en Periodismo Deportivo que se desarrolló durante tres meses y reunió tanto a jóvenes interesados en comenzar en la actividad como a periodistas con años de experiencia.

“Vi muchos colegas que ya llevan muchos años en esto y que decidieron estudiar, que son esos colegas de oficio, y que decidieron de alguna manera poder tener más conocimiento”, expresó.

Fuentes consideró que la actualización permanente resulta necesaria por las transformaciones que atraviesa la profesión. “La comunicación en sí cambia todo el tiempo, es algo tan dinámico que tenés como que actualizarte y intentar siempre tener más herramientas”, afirmó.

También se refirió al avance de la inteligencia artificial y la definió como una herramienta que requiere intervención humana tanto al comienzo como al final de los procesos, y sostuvo que actualmente, un comunicador necesita estar preparado para desempeñar diferentes tareas.