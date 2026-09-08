El Gobierno reaccionó a los peores resultados de las pruebas PISA en casi 20 años

Los resultados de las pruebas PISA 2025 confirmaron el peor desempeño de los estudiantes argentinos en casi dos décadas. Según los datos de la OCDE, el país obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, con caídas en las tres áreas frente a 2022 por primera vez en la serie comparable.

La reacción desde el Gobierno no tardó en llegar. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, difundió este martes un comunicado a través de su cuenta de X, donde sostuvo que se registró “la caída en los aprendizajes como consecuencia directa de las política educativas aplicadas por las gestiones anteriores”.

La Argentina quedó en el 72° puesto de 91 países. En la primera parte del comunicado, el Gobierno señaló que esos resultados “reflejan los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad, contemplando el recorrido de los estudiantes desde 2013″, en clara alusión a las gestiones kirchneristas.

A pesar de que indicaron que “si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes”.

El fenómeno de los “lectores apresurados”

El Gobierno publicó un comunicado más extenso en su sitio web oficial donde citó un hallazgo de la propia OCDE: a nivel global se detectó un fenómeno denominado “lectores apresurados”, estudiantes que responden de manera rápida e incorrecta, una conducta que casi se duplicó entre 2018 y 2025. Según el organismo, los países con mayores caídas en Lectura también retrocedieron en las otras áreas evaluadas.

Sin embargo, inmediatamente sostiene que esa tendencia no explica por sí sola la magnitud de la caída en Argentina: “Aquí se suma una responsabilidad concreta: el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema”.

Los dos planes que defiende el Gobierno

Frente a lo que calificó como “un problema estructural”, el Ministerio afirmó que implementa “desde el primer día” dos políticas de alcance federal. El Plan Nacional de Alfabetización orientado a “fortalecer los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad” para que los estudiantes puedan “leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad”.

Y el Plan Nacional de Matemática que “está enfocado en fortalecer de manera prioritaria las capacidades numéricas de los estudiantes de todo el país para que ningún chico quede rezagado”, según el comunicado.

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) mide cada tres años los logros de estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias. En esta edición participaron 91 países.

En la Argentina fueron evaluadas 413 escuelas y 11.200 estudiantes.

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