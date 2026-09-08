Santilli cruzó a Alonso por el régimen juvenil: “Que deje de comprar penes de madera”

La suspensión por 60 días del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires profundizó el enfrentamiento entre el Gobierno nacional y la administración de Axel Kicillof, con un nuevo cruce entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

La discusión comenzó después de que Santilli cuestionara al gobernador bonaerense por el fallo de la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió temporalmente la aplicación de la reforma al considerar que la provincia no cuenta con infraestructura y recursos suficientes para recibir a los adolescentes alcanzados por el nuevo sistema.

Alonso respondió que “bajar la edad de imputabilidad no alcanza” y reclamó nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal. Para el funcionario bonaerense, sin esos recursos la reforma queda reducida a “una modificación en los papeles” y a “un eslogan de campaña”.

La referencia de Santilli remitió a una polémica de 2021 vinculada con la compra de elementos de madera utilizados para actividades de Educación Sexual Integral y prevención de enfermedades de transmisión sexual, un episodio que en aquel momento había generado críticas políticas por el destino de los fondos públicos.

El nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801 y reglamentado mediante el Decreto 875/2026, alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir 18 e incorpora penas y medidas alternativas, además de centros especializados y mecanismos específicos de seguimiento.

En Buenos Aires, sin embargo, su implementación quedó frenada por 60 días mientras se analiza si existen las condiciones materiales para ponerlo en funcionamiento, una decisión que ahora trasladó la discusión judicial al terreno político.