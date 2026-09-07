Boom de apuestas online: ARCA recaudó más de $100 mil millones y el Mundial aceleró el negocio

El crecimiento de las apuestas online volvió a reflejarse en las cuentas públicas: durante los primeros ocho meses de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recaudó $106.601 millones por el impuesto indirecto aplicado a apuestas y juegos realizados a través de plataformas digitales.

El Mundial 2026 tuvo un impacto especialmente fuerte. Solo entre junio y julio, período atravesado por la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá, ingresaron $31.454 millones, casi un tercio de todo lo recaudado en los primeros ocho meses del año.

El salto más importante ocurrió en julio. Ese mes, la recaudación vinculada con las apuestas online alcanzó aproximadamente $17.800 millones y aumentó un 27,8% real respecto de junio, la mayor variación mensual desde que existen registros diferenciados del impuesto. En comparación con julio del año anterior, el crecimiento real fue del 50,5%.

El efecto Mundial

Los datos disponibles sobre el comportamiento de los usuarios también muestran el impacto que tuvo el torneo sobre el negocio.

En la Ciudad de Buenos Aires, los depósitos realizados en plataformas legales superaron los $50.000 millones entre enero y julio. Durante el Mundial, el promedio diario depositado pasó de aproximadamente $1.400 millones a $2.600 millones, lo que representa un crecimiento nominal del 85,7%.

También aumentó la cantidad de personas que utilizaron estas plataformas. Hasta la final de la Copa del Mundo, cerca de 200.000 jugadores habían realizado apuestas en sitios legales autorizados en la Ciudad, con un incremento del 21% en la cantidad de usuarios.

Las cifras muestran además cómo el fútbol funciona como uno de los principales motores de la actividad. Durante algunos partidos de la Selección argentina, las búsquedas relacionadas con marcas de apuestas llegaron a crecer entre 60% y 150% durante las pausas de hidratación, según un relevamiento de la consultora Novarum.

Más de $100 mil millones en ocho meses

La tendencia ya era ascendente antes del Mundial. ARCA había recaudado $10.951 millones en enero; $11.054 millones en febrero; $10.957 millones en marzo; $12.498 millones en abril; $12.712 millones en mayo y $13.656 millones en junio.

Solo durante el primer semestre se acumularon $71.828 millones, frente a los $93.658 millones recaudados durante todo 2025.

El impuesto indirecto alcanza las apuestas y juegos de azar realizados mediante plataformas digitales. Las alícuotas varían según las características del operador y pueden ir desde el 2,5% hasta el 15%.

El tributo está relacionado con el dinero que los usuarios destinan a las plataformas y no directamente con las ganancias que obtienen las empresas, por lo que su evolución permite aproximarse al crecimiento del volumen de fondos destinado al juego online.

El crecimiento también enciende alertas

El aumento de la recaudación tiene como contracara la expansión sostenida de una actividad que genera preocupación por el acceso de menores, la proliferación de sitios ilegales y los problemas asociados al juego compulsivo.

Según datos de Kids Online Argentina 2025 citados en informes sobre el sector, uno de cada tres adolescentes reconoció haber apostado dinero por internet al menos una vez, mientras que el 47% dijo conocer plataformas de apuestas online.

En paralelo, una investigación judicial permitió bloquear 537 sitios ilegales de apuestas, considerados especialmente riesgosos porque funcionan por fuera de los controles exigidos a las plataformas autorizadas.

El crecimiento registrado durante el Mundial vuelve así a poner la discusión en dos planos: por un lado, un negocio digital que mueve cada vez más dinero y genera una recaudación creciente para el Estado; por otro, el desafío de controlar el acceso de menores, combatir las plataformas clandestinas y prevenir la ludopatía.

Con información de Noticias Argentinas.