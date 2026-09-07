El Gobierno mueve deuda con el BCRA para aliviar presión sobre el dólar

El Ministerio de Economía oficializó un nuevo canje de deuda entre el Tesoro y el Banco Central, mediante el cual reemplazará títulos en pesos por instrumentos vinculados a la cotización del dólar, en una operación orientada a reordenar vencimientos y reducir presiones sobre el mercado cambiario.

La medida quedó formalizada este lunes y contempla que el BCRA entregue tenencias de la LECAP con vencimiento el 30 de octubre de 2026 a cambio de letras LELINK atadas al dólar con vencimientos en septiembre y octubre.

Para concretar el intercambio, Economía amplió la emisión de esos instrumentos por un monto total máximo de US$2.000 millones. Una de las letras con vencimiento en septiembre podrá emitirse por hasta US$800 millones, mientras que el resto corresponde a títulos con vencimiento posterior.

La operación forma parte de la estrategia del Gobierno para administrar los vencimientos de deuda y evitar concentraciones de pagos que puedan generar presión sobre el dólar. No es la primera maniobra de este tipo: a fines de agosto el Tesoro ya había canjeado con el BCRA unos US$550 millones en títulos vinculados al tipo de cambio, trasladando vencimientos hacia septiembre.

El objetivo central es ganar margen financiero y ordenar el calendario de pagos, en un contexto en el que los instrumentos atados al dólar suelen ser observados de cerca por su potencial impacto sobre las expectativas cambiarias.

Con información de Noticias Argentinas