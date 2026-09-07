Salta será sede del IV Congreso Nacional de Derecho Penal Adolescente y Juvenil

El encuentro reunirá a magistrados, funcionarios, especialistas y operadores del sistema de justicia de distintas jurisdicciones del país, y constituirá un ámbito federal de reflexión, análisis y actualización jurídica en materia penal adolescente y juvenil. La actividad contará con el acompañamiento institucional de la Legislatura de la Provincia, en el marco de una agenda orientada al fortalecimiento del sistema de justicia y al intercambio de experiencias sobre los desafíos que plantea el nuevo Régimen Penal Juvenil.

La actividad, que se realizará los días 1 y 2 de octubre en el Centro de Convenciones de Salta, es organizada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas (JuFeJus), el Foro Penal Juvenil y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta.

En ese marco, el vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco , y el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix , recibieron en el Salón de los Presidentes de la Cámara Baja a representantes del Poder Judicial de la Provincia para abordar los detalles del Congreso y ratificar el acompañamiento del Poder Legislativo a esta iniciativa académica e institucional de alcance federal. Participaron del encuentro el juez de la Corte de Justicia y director Académico de la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial, Dr. Fabián Vittar ; la vicepresidenta segunda de la Corte de Justicia, Dra. Adriana Rodríguez Faraldo ; y la secretaria General de la Escuela de la Magistratura, Dra. Angelina Coll . También estuvieron presentes el diputado provincial Juan Pablo Cuellar y el secretario Legislativo de la Cámara de Diputados, Dr. Raúl Medina.

Durante la reunión, los representantes del Poder Judicial destacaron el alcance federal de la propuesta, que contará con la participación de referentes de trayectoria nacional e internacional, magistrados, funcionarios y operadores especializados. La agenda contempla paneles y conferencias destinados a abordar los principales desafíos de la especialidad y el rol de los Poderes Judiciales ante la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil.

Entre los principales ejes se encuentran el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes desde una mirada crítica; los modelos especializados de intervención; la Justicia Restaurativa y la Justicia Terapéutica; las problemáticas vinculadas con la Salud Mental y las Adicciones; los entornos digitales y el impacto de la tecnología; y las situaciones de violencia en el ámbito escolar.

Asimismo, se analizarán las medidas socioeducativas y la Ejecución Penal Especializada; programas orientados a la prevención y la reparación a las víctimas; el Proceso Penal adolescente y juvenil especializado en el marco de los Sistemas Acusatorios; y el funcionamiento de Oficinas Judiciales Especializadas, entre otros aspectos vinculados con el abordaje integral de la Justicia Penal Juvenil.

Como parte de la agenda del Congreso, se desarrollará además una reunión de equipos interdisciplinarios de distintas provincias y un panel dedicado a la práctica territorial. La participación de equipos de diferentes jurisdicciones permitirá fortalecer el intercambio federal de experiencias y promover una mirada integral sobre las intervenciones judiciales en materia penal adolescente y juvenil.

En ese sentido, Marocco y Amat destacaron la importancia de Salta como sede federal de un encuentro de estas características y remarcaron el compromiso de la Legislatura provincial con las iniciativas que contribuyen a la formación, la actualización jurídica y el fortalecimiento institucional y del sistema de justicia. Asimismo, subrayaron la importancia de la articulación entre los distintos organismos, fundamentalmente, entre los Poderes del Estado, para abordar de manera integral los desafíos vinculados con la justicia penal adolescente y juvenil, una temática de especial trascendencia social.

Cabe destacar que el IV Congreso Nacional de Derecho Penal Adolescente y Juvenil fue declarado de interés legislativo por las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Provincia.